3個星座的朋友在2021年要小心特別容易漏財，在這一年要留意，保持警惕。(圖摘自YT命運好好玩)

剛邁入新的一年，許多人都希望能有新的開始，不過知名塔羅牌老師艾菲爾警告，「3星座」的人在新的一年衰運連連，「大財小財漏不斷」，做事一定要非常謹慎，好好守住荷包。

艾菲爾老師在節目《命運好好玩》分享，可參考太陽、上升星座，3個星座的朋友在2021年要小心特別容易漏財，提醒上榜朋友在這一年要留意，保持警惕，畢竟這一年還漫長，否則大財小財漏不斷。

TOP3：【雙魚座】

雙魚座在2021年容易遇到糾紛，恐破財消災。尤其是在做生意、合夥方面要特別注意，易產生合作上的糾紛，恐要花錢才能擺平。艾菲爾指出，雙魚座今年做生意有糾紛是必難免，一定要特別小心。

TOP2：【摩羯座】

魔羯座在2021年要小心被人欺騙而投資錯誤。「做生意最怕遇到存心害你的人」，建議摩羯座要慎選合夥人，勿聽人勸說就倉促投資。最好投資在自己熟悉有把握的標的上，千萬不要接觸不熟悉的投資項目。

TOP1：【射手座】

射手座在2021年恐會「賺少賠多，入不敷出」。2020受疫情影響許多人收入已大減，在新的一年，射手座的朋友最好能改變愛花錢的個性，避免入不敷出的窘境。

(中時新聞網)