最新一期發票中獎號碼出爐，屏東有網友貼出一張超商發票，怨嘆「一步之差、千萬遺憾」，引來超過5千網友朝聖。原來PO文者的同事，去了中獎超商消費，對獎時發現，前面7個數字都和1000萬元特別獎一樣，卻在最後一碼跌落地獄深淵，網友大呼這就是「離1000萬最短的距離」。

這名網友昨（26日）晚間在臉書社團「爆廢1公社」發文，貼出這張各界矚目的發票，還說，「強者（誤）我同事，一步之差，千萬遺憾......」，原PO指出，同事在對發票時默默的發出了一聲 X ，語氣不是很高亢那種，而是無奈。他看了發票，才發現同事手上的發票，尾碼只差了1號，就是1000萬元大獎得主。也就是排後面的那一位民眾，成為屏東的新富翁。

這張「千萬遺憾」發票曝光後，吸引了5千多位網友關注，紛紛蓋樓留言，「這會槌心肝阿~~~~~~~~~~」、「離一千萬最短的距離」、「恭喜~下一位」、「為何要插隊呢」、看完，我也莫名喊出：x」、「一分飲恨」。

原PO哀怨的同事是在11月18日上午，在全家超商屏東長安店，購買一包香菸、一杯美式咖啡及草莓土司，消費金額144元。發票字軌為「77815837」，但千萬大獎得主是發票字軌為「77815838」只差了1碼，而根據全家超商公布的資料，苦主後面的這名幸運兒只花了95元，就抱走了1000萬獎金。

(中時新聞網)