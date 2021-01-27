總統蔡英文今(27)日在臉書回應國台辦發言人朱鳳蓮的「這位先生」議題，引發討論，而資深媒體人陳揮文就在臉書上表示，蔡英文應知道，總統的一言一行代表著國家，回應層級應該是習近平，而非跟國台辦玩梗圖鬥嘴。對此網友超酸表示，「民選代表」的層級就只到這裡而已。

陳時中日前表示，因為台灣核酸檢測比大陸準，所以費用比較貴。引來大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日質疑，「這位先生」不是無知就是唬弄台灣老百姓。對此，陳時中受重申台灣檢測確實比較準確，而對於「這位先生」稱呼，他回應表示「這位先生沒有回應」。

蔡英文今晚也在臉書發文肯定陳時中和指揮中心團隊的表現，她貼出與陳時中的合照，表示「這位先生」是陳時中，他是台灣的防疫指揮官。他和指揮中心的團隊，表現都很好，蔡英文表示她很支持他們。相信絕大多數的台灣人民，也都會認為有他們在真好。

陳揮文在臉書貼文提醒蔡英文，總統的一言一行都代表著國家，蔡英文跟對岸的回應層級應該要是習近平，而非在網路上與國台辦玩梗圖鬥嘴。

陳揮文的說法引來網友討論，超酸表示「她的層級也只能到國台辦，別為難她了」、「國台辦等級搞不好比她高？」「老美不是說她只是民選代表？」「反正又不是第一次拉低自己的格了」、「嘴巴撐香港，當然也是用嘴巴跟國台辦吵架」、「民選代表的層級大概就只到這裡了吧」。

(中時新聞網)