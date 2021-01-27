台鐵晚間驚傳死傷事故！一名年約50歲的男性旅客因不明原因掉下月台，遭疾駛而過的自強號146車次迎面撞擊，導致男子當場死亡，救護人員趕抵時僅見下半身，其餘屍塊尚未尋獲，鐵路警察已介入確認身分，試圖釐清事故原因。台鐵局表示，目前暫已東線單線行車，並加強播音通知旅客。

此案發生於21時47分，一輛潮州開往七堵的自強號，行經埔心站南端西線上時，高速撞上該名掉下月台的男子，桃園市消防局第二大隊指出，由於撞擊力道過猛，男子當場失去呼吸心跳，僅見下半身卡在第5月台軌道，屍塊還散落於現場，現場也拾獲疑似死者的藍白拖與手機。

台鐵局表示，由於該班自強號並未停靠於埔心站，因此司機未有減速動作，發現旅客掉落時已來不及煞車，現已會同鐵路警察到場釐清、蒐證，試圖確認事故原因。目前暫以東線單線行車，原列車已有部分車廂停靠月台，也請乘坐該班列車的旅客換乘2254次，並加強播音以公告周知。

(中時新聞網)