109學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級預賽最後一個階段，今天晚上壓軸及也是攸關八強的關鍵一戰，上階段主場苦吞4連敗的台灣科大，終於把握連兩個階段都身為地主的優勢，即便因新冠肺炎疫情關係球迷無法進場聲援，但面對前隊友蔡嘉駿帶著新東家台北市立大學回校踢館，台科賽前先給蔡嘉駿見面禮，再用6人得分上雙的團體戰，80比75拿下本季主場第1勝，也結束跨階段6連敗，搶下第4勝，累計4勝8敗，欲重返睽違4季的八強，得自助加人助。

出身HBL名校南湖高中的北市大前鋒蔡嘉駿，105到108學年讀台科大企管系，披台科戰袍連打4季UBA，上季畢業後考上北市大企管研究所，換穿不同球衣續戰UBA，本階段第一戰終於回到最熟悉的台科大體育館，也是個人首度挑戰前東家。

4年隊友變今天對手，蔡嘉駿說：「我一回來踢館，賽前先向台科『報到』，跟前隊友、學弟哈啦哈啦，算是先拜碼頭，對上昔日老戰友感覺很微妙，一開始有點不習慣，但很快就適應了。」

蔡嘉駿台科老戰友章賀、顏聞佐、黃鉉閔、陳昭群、吳念哲，乃至南湖學弟陳孝榕都說，賽前給蔡嘉駿一點「顏色」瞧瞧肯定要的，尤其「垃圾話」少不了，但彼此都正面相互鼓勵，拉抬一下氣勢，也算是另類的「先禮後兵」。

台科大大四後衛章賀說，上階段主場4連敗，本階段主場力拚4連勝，尋求吊車尾晉八強。

(中時 )