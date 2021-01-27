兄弟情直接撕破臉，新加坡一名40歲男子阿康（化名），參加好朋友婚禮，同時擔任伴郎，喜宴期間因為開心，男子喝了不少酒，喜宴結束後仍待在新人房間喝酒玩樂，結果竟對新娘上下其手，還用手指性侵得逞，事後還辯稱，聽到呻吟聲不對，就停手了。

2016年，阿康擔任好友伴郎，卻被控訴在飯店房間裡，用手指性侵37歲新娘，還撫摸胸部；新娘老公表示，當天是兩人的大喜之日，因為與阿康認識8 年，兩人不僅是同事，更是好兄弟，因此邀請對方擔任伴郎，且兩人平時出門喝酒、聚餐，幾乎沒看過阿康喝醉。

新郎坦言當天阿康替自己擋不少酒，喜宴結束後一夥人到飯店房間續攤，新娘則先行回房休息，期間阿康喝醉倒在沙發，怎麼叫都叫不醒，其他人也沒管阿康，繼續玩樂，不久新郎也喝醉，躺在沙發休息，結果半夜被妻子叫起來，才知道妻子被阿康性侵。

針對控訴，阿康反駁，當晚醒來發現身邊躺著一名穿睡衣的女子，以為朋友將自己送回家，自己妻子睡在旁邊，才會一時性起，打算與妻子翻雲覆雨，結果一聽到呻吟聲，與妻子不一樣，才發現枕邊人是別人，隨即停手也向好友妻子道歉。整起案件尚未做出判決，目前阿康與妻子仍維持婚姻關係，且妻子也會作為證人，出席最近一次的庭訊。

(中時新聞網)