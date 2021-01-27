美國棒球作家協會（BBWAA）今（27）日公布名人堂票選結果，史上第9次從缺，且資深委員會因新冠肺炎疫情而停止召開，無法推選遺珠之憾入堂，這也成為名人堂史上第7度無法增加新成員，相當可惜！

至於明年是否會發生相同的情形？看來應該不會，因為獲得候選資格的有前洋基隊羅瑞格茲（A-Rod，Alex Rodriguez）、前紅襪隊「老爹」（Big Papi）歐提茲（David Ortiz），應該不致又是從缺的結果。

除了上述兩名重炮手，明年加入候選人行列的還有前費城人隊著名游擊手羅林斯（Jimmy Rollins），前洋基隊一壘手塔謝拉（Mark Teixeira），前雙城隊終結者納森（Joe Nathan）等人，也都有雀屏中選的機會。

A-Rod在其22年大聯盟生涯中拿下1次打擊王、2次打點王、5次全壘打王，三度獲選年度MVP，並且是史上3位「2000得分、2000打點」的球員之一，也是「3000安俱樂部」（3115支安打）的成員，生涯全壘打696支則排史上第四。以他的表現而言，入選名人堂應非難事，但他同樣有使用禁藥的嫌疑，結果也就變得很難說。

「老爹」歐提茲的成績無法與A-Rod相提並論，但他是紅襪隊傳奇人物，曾拿下1次全壘打王、3次打點王、10次入選明星賽。2004年率領紅襪於3連敗後4連勝淘汰洋基，接著在世界大賽4連勝橫掃紅雀隊，拿下暌違86的世界大賽冠軍，打破「貝比魯斯魔咒」。老爹不僅功不可沒，而且生涯541轟、1768打點、打擊率3成15也很耀眼，很有機會初次入圍就獲選。

(中時 )