SARS期間和平醫院封院爭議再起，最近藍綠論戰當時是誰下令，前總統馬英九稱是「中央下令，地方執行」游錫堃罕見動怒表示，這樣講太沒有良心，要求馬英九自己出來面對。國民黨政策會專員呂謦煒今晚在臉書拿出《自由時報》民國92年4月25日報導衛生署讓台北市立即關閉和平醫院的報導，質疑是自由時報報導錯了？還是民進黨在說謊？

呂謦煒指出，民進黨刻意挑起和平醫院封院之議，其實就是要轉移輿論對民進黨政府防疫不力的指控。但是，民進黨公然歪曲歷史，聲稱台北和平醫院封院，馬英九要負責，都是馬英九下決定，讓他看不下去。

呂謦煒拿出《自由時報》民國92年4月25日報導，載明「衛生署昨天要求台北市成立監控小組，負責接管並監控台北市立和平醫院的病患，並要求和平醫院全面暫停門、急診和住院服務」、「衛生署昨天已建議台北市政府立即關閉和平醫院」。呂謦煒質疑，是《自由時報》報導錯了？還是民進黨上到立法院長（時任行政院長）游錫堃、下到民進黨發言人簡舒培，通通都在說謊？

呂謦煒提醒，何況，計較18年前的責任誰屬，現在根本一點意義都沒有，話題的核心應該是：我們現在要討論的應該是指揮中心面對部立桃園醫院的群聚感染，是不是輕忽？有沒有大意？如果當初陳時中不要用「北部某醫院」來隱匿「桃園醫院」，讓民眾自發警覺，第一時間避免前往，疫情會不會不那麼嚴重？當初不要覺得「不是院內傳染」、初檢陰性時不要覺得是「不幸中的大幸」，用最高規格來防疫，感染是不是不會那麼擴大？過去指揮中心總說「超前部署」，現在不僅沒超前，反而還落後一大截，這是不是才是危機？

呂謦煒批評，綠營批評楊志良或邱淑媞，完全是以人廢言，想毀壞這個人的人格，認為他們沒有資格批評。光是這樣就算了，甚至要到歪曲歷史的程度，公然將18年前才發生的事撇得一乾二淨。做錯的，就是國民黨做的錯，前朝黨國遺毒；做的好，就是民進黨很英明，有政府會作事。這是哪裡來的歪理？

呂謦煒感嘆，如果早先就公布桃園醫院院內感染，民眾自然會避免進出桃園醫院，減少可能染疫的風險。如果早先就積極考慮甚至採納外界不同建言，桃園醫院的染疫情況也不致擴大至斯。從疫情資訊的層層保密，到壓制不同防疫政策之建議，民進黨政府在這次桃園醫院群聚感染事件中，反應可說荒腔走板。儘管台灣過去防疫成果尚稱良好，但仍須時時保持警惕，萬萬不可鬆懈，希望是「亡羊補牢，猶未晚也」！

呂謦煒呼籲，民進黨政府，不要隱匿，也不要壓制，「公開透明才是最好的防疫作為！」

(中時 )