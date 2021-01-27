歐盟執委會周二批准成立規模29億歐元（約35億美元）電池專案「歐洲電池創新」（EBI）支持電池價值鏈的研究與創新，估計能創造一萬個工作職務，滿足歐盟27國內部不斷增加的工業用與車用等電池需求，為歐盟2017年來第二個電池專案。

執委會根據歐盟補貼規定「歐洲共同利益重要計畫」（IPCEI）批准成立EBI，由德國、法國、義大利、奧地利、比利時、克羅地亞、芬蘭、希臘、波蘭、斯洛伐克、西班牙和瑞典等12個成員國共同出資。

德國經濟部長阿特梅爾（Peter Altmaier）說，EBI會對來自參與國的42家企業包括BMW和特斯拉等提供援助，能為德國乃至歐洲創造一個發揮群聚效應的電池產業生態系統。

該專案支援範圍，從採用的電池原料，電池組的設計、生產與組裝，到回收舊電池與後續處理等整個電池價值鏈。

阿特梅爾強調德國和其他歐洲國家，支持發展具競爭力、創新和環保的電池組，這將帶動大量民間投資相關產業，從而創造出高達一萬個工作職務。

參與EBI的12國希望能吸引民間投資人，為這個專案額外投資90億歐元。

歐盟市場競爭委員維斯塔格（Margrethe Vestager）說，成立EBI目的是要大舉革新歐洲經濟所遇到的各種挑戰。因為若出現單一成員國或單一企業在電池產業上獨大，會為歐洲帶來各種包括壟斷等風險。

她認為透過EBI讓多個成員國一起合作，去支援發展更有創新力和永續發展的電池產業，是一個非常合理決定。

執委會2014年通過IPCEI，鼓勵成員國以補貼來支援經濟、就業和提高競爭力。2017年根據IPCEI規定，成立首個電池專案「歐洲電池聯盟」（EBA）推動建立電池產業鏈，追求低碳排放同時，確保歐洲不依賴外國的電池或技術。

(工商 )