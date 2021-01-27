新年伊始，中衛今年首推新品「夜幕灰」時尚口罩，5片裝69元、30片盒裝260元，27日起，袋裝口罩將在統一超商「Open Point」手機APP預購。至於實體通路，28日上午開賣；同時，中衛聯手全球記憶體領導品牌金士頓，首創亞太區口罩設計大賽，10國3,100作品，已精選前十大作品出爐。其中，台灣占三件，凡網友投票選出冠軍，可抽入圍作品口罩。

中衛表示，去年全世界疫情淪陷，黑暗的未來，讓全球民眾一度焦慮不已，猶如夜幕低垂般，讓人看不到希望。幸好，夜再黑，也終會迎來美好曙光。黑夜中的「一抹光」，悄悄降臨，點亮黑夜，中衛今年新品「夜幕灰」時尚口罩誕生，希望這枺黑夜中的曙光，能帶給人們正向能量。

恰巧，彩通（Pantone）發布2021年代表色之一是「極致灰」，象徵堅定可靠、恆久不渝，如同石子歷經風霜的外觀，凸顯出經得起時間考驗，注入力量與正向，低調、高貴與沉穩氣質完美綻放。

中衛行銷經理周令怡表示，「夜幕灰」給人有高貴冷靜的感受，不像黑色那般絕對的黑，灰色調顯得較具彈性與柔軟，且灰色幾乎是百搭色！不論衣著如何花俏，只要配上灰色，整體造型便會添上一股沈澱柔和的氣質。

因口罩熱潮襲捲全球，中衛特別與全球記憶體領導品牌「金士頓」合辦亞太區口罩設計大賽，以「記憶 讓我更強」為主題，廣邀亞太各國設計好手共襄盛舉，短短2個月內，共有日本、馬來西亞及台灣等10個國家，共計3,100件作品參賽，競爭十分激烈，選出十件入圍作品，即日起2月7日止，網友只要至活動網頁投票支持自已心中的冠軍作品，並至中衛或金士頓粉絲專頁留言分享，就有機會抽中十大入圍作品口罩！

設計大賽分為「三色玩創意」和「多色無極限」兩組，兩組冠軍將分別贏得5,000美元大獎，其餘入圍佳作，則各獲300美元獎金。此外，還會選出「品牌特別獎」，除加贈1,000美元獎金外，作品還可獲得量產機會，成為亞太區限定版口罩，讓更多口罩迷使用及收藏。

中衛營運長張德成指出，過去幾年，公司率先替口罩注入創意元素與時尚風格，讓醫療口罩脫胎換骨，令全世界驚豔。此次參賽者的作品，也讓我們驚豔，各國設計人才發揮出的多元化設計，不僅讓人讚嘆，也彷彿將口罩變成傳達個人感情記憶的畫布，改變了對口罩的定義。

(工商 )