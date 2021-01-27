藍綠爭搶台中火力電廠減煤降污議題，而不管藍綠，減少燃煤發電已是既定方向，差別在於除役時間不同。根據蔡英文政府2025年非核家園目標，屆時燃煤發電占比要降到27％，之後更低。因此台電現規畫與興建中共備有18座燃氣機組，總容量達1556萬瓩，要替代核能與燃煤發電。

去年(2020年)火力發電占比仍高達85％，其中燃煤45％最多，燃氣33％次之，其他是燃油。不再建新燃煤電廠，是蔡政府能源政策目標，2025年燃煤要降到27％，燃氣則升到50％，其餘20％是再生能源。

至於2025年後，一直到2035年的能源政策，目前尚未公布。經濟部表示，預計本季會公布長期電源開發計畫，屆時會有燃氣、燃煤、綠電各類能源占比與建置。根據台電電源開發規劃，目前規劃與興建中總共有18部燃氣機組。

這些機組從北到南，分別是基隆協和電廠更新擴建2部、大潭電廠7號(二階)、8、9號機組共3部、通宵電廠二期6部、台中火力4部、興達電廠更新改建3部，總共18部機組，總容量1556萬瓩，非常龐大。完工時間不一，有些像是大潭正在動工，有些如中火3、4號則是離正式提出還有一段時間。

以藍綠在吵的中火來說，前期階段是2025年完成2部新燃氣機組，把4部舊燃煤轉為備用，緊急時才啟動。但台中市長盧秀燕堅持新燃氣機組每上來1台，就要先拆2部燃煤。

對此台電強調，這樣備用容量就無法保住法定15％，缺電風險提高，因此堅持4部燃煤轉為備用，以自主降載減排取代。那立法院副院長蔡其昌提出中火10部燃煤機組從2046年提前到2035年除役，缺口又如何？

台電說，如果燃煤機組提前除役，那中火這4部燃氣機組就要全部先蓋好，問題是新1、2號燃氣機組仍卡在台中市都審，其他要談提前除役太早。

至於籌劃中的18部燃氣機組都建好後，後續仍否要建？台電認為因應電力成長，其它燃煤機組退休，仍需規畫建新燃氣電廠，但這要看經濟部最新電力政策而定。

(中時 )