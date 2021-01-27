截至27日，澳洲連續10天沒有新增本土確診案例，讓人口最多的新南威爾斯省得以放寬防疫限制。澳洲聯邦衛生部長杭特（Greg Hunt）表示，澳洲已10天沒有出現社區感染。自疫情爆發以來，澳洲的確診案例超過2.2萬例，死亡人數909人。

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