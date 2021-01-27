澳洲連十天零本土案例 22:422021/01/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至27日，澳洲連續10天沒有新增本土確診案例，讓人口最多的新南威爾斯省得以放寬防疫限制。澳洲聯邦衛生部長杭特（Greg Hunt）表示，澳洲已10天沒有出現社區感染。自疫情爆發以來，澳洲的確診案例超過2.2萬例，死亡人數909人。 疫情再起 南部旅宿零星退房 新安東京產防疫保單「健康御守＋」 新冠住院日額給付最高 (工商 ) #杭特 #澳洲 #本土案例 #本土確診案例 #新南威爾斯省 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情持續升溫 侯友宜：必要時再次兵棋推演 09:252021/01/27 生活 觀光防疫陷兩難 消費恐緊縮 04:102021/01/27 地方新聞 陸增75宗新冠確診病例 本土個案佔55宗 10:312021/01/27 兩岸 引爆全台超級傳播事件 指揮中心曝首例確診醫近況 15:132021/01/27 生活 吉林通化極端封城 險斷糧挨批 04:102021/01/27 話題觀察 全球新冠確診破億人 我邊境管制延長至２月底 04:102021/01/27 財經要聞 蘇偉碩》威權人治領導 造成防疫破口 19:582021/01/27 觀點 美國疫苗大缺貨 下月死亡數恐破50萬 04:102021/01/27 國際大事 柯：北市若出現逾千例 將停班停課 04:102021/01/27 生活新聞 台鐵列車長居家隔離 林佳龍：目前狀況都能控制 11:562021/01/27 生活 陸首創病毒5聯檢 10分鐘驗新冠 04:102021/01/27 焦點新聞 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 先進製程太狂 巨頭瘋搶晶片 台積電7奈米、5奈米大客戶曝光 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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