高盛捲入一馬醜聞 執行長減薪千萬美元 22:422021/01/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高盛捲入馬來西亞主權基金一馬發展公司（1MDB）貪污醜聞，執行長索羅門（David Solomon）2020年薪酬被砍1,000萬美元，約占年薪的36％。被減薪的高階主管還包括營運長沃爾德倫（John Waldron）與財務長夏爾（Stephen Scherr）。 黃景茂年後任住都中心執行長 花敬群：難得的人才 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 (工商 ) #捲入 #醜聞 #執行長 #減薪 #高盛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國製造再敲響 標普、那指創新高 04:102021/01/27 財經要聞 川普彈劾案 共和黨參議員又想放他一馬了 10:292021/01/27 國際 滴滴貨運首輪15億美元融資 達陣 04:102021/01/27 全球財經 打炒匯 行庫美元放款設兩路障 04:102021/01/27 金融．稅務 《國際政治》關閉許智峰帳戶惹議 匯豐CEO反駁：遵法而行 11:592021/01/27 財經 專家傳真－亞洲美元綠色債券市場 2021年前景看好 04:102021/01/27 專題周報 郭樓惠、凃維穗》疫苗還要等多久 19:562021/01/27 觀點 馬斯克點燃炒股訊號 這檔美股1周飆243％ 大賣空主角狂賺15倍 16:452021/01/27 財經 亞股有撐 電商成長看好 04:102021/01/27 投資理財 新竹某上市公司董座爆掏空數千萬 調查局大舉搜索中 10:302021/01/27 社會 全球首趟私人太空旅行將啟航 2富豪各花15.8億買下機票 09:102021/01/27 財經 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞的2條路 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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