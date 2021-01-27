高盛捲入馬來西亞主權基金一馬發展公司（1MDB）貪污醜聞，執行長索羅門（David Solomon）2020年薪酬被砍1,000萬美元，約占年薪的36％。被減薪的高階主管還包括營運長沃爾德倫（John Waldron）與財務長夏爾（Stephen Scherr）。

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