拜晶片需求強勁所賜，超微（AMD）第四季業績超越市場預期。該季淨利達17.8億美元，每股盈餘1.45美元，扣除一次性項目後，調整後每股盈餘為52美分，優於一年前同期的32美分。第四季營收年增16％，至32.4億美元。

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