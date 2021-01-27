晶片需求強勁 超微上季業績優預期 22:412021/01/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜晶片需求強勁所賜，超微（AMD）第四季業績超越市場預期。該季淨利達17.8億美元，每股盈餘1.45美元，扣除一次性項目後，調整後每股盈餘為52美分，優於一年前同期的32美分。第四季營收年增16％，至32.4億美元。 台股重拾多頭兵符 業績成長股紅通通 外資提款 半導體市值 兩天大減兆元 (工商 ) #需求 #億美 #晶片 #超微 #業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》觀望重量級財報、聯準會決議 美股微跌 09:092021/01/27 財經 車電晶片缺貨 工業局：籲產業界全力協助 18:102021/01/27 財經 《國際產業》產品線優化發酵 起亞上季獲利暴增近3倍 14:492021/01/27 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 19:342021/01/27 財經 《半導體》聯電樂觀看Q1 營收續創拚高 17:392021/01/27 財經 《半導體》力成拚成長續轉型 法人看好獲利動能 11:082021/01/27 財經 車用晶片大缺貨 晶圓代工業者點頭配合經濟部擠產能 15:502021/01/27 財經 星巴克上季銷售衰退大於預期 中國業績成長強勁 12:042021/01/27 財經 解決車用晶片荒 廠商同意擠出產能優先供應 16:482021/01/27 財經 《科技》車用晶片大缺貨 晶圓代工業者點頭配合經部擠產能 17:522021/01/27 財經 力成先蹲後跳 今年營運樂觀 04:102021/01/27 證券．權證 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞的2條路 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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