小兒科醫師黃瑽寧日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣youtube頻道)

小朋友身體出現異狀，千萬不可輕忽！一名父親帶著肚子痛的孩子到急診，不擅言詞的醫生聽聞後請男童躺下，並開始用聽診器聽呼吸，沒想到一旁心急的父親嫌醫師手腳慢，便將孩子帶離急診，豈料，2天後又見男童來報到，這時醫師一照X光後發現，「整個肺部淹一半」，男童肺部發炎情況嚴重。

小兒科醫師黃瑽寧日前在《醫師好辣》節目上分享，這名醫師在急診間碰到一名體型壯碩，看起來相當嚴肅的父親帶著兒子來看診，到診間時父親表示男童常喊肚子痛，這時醫師請男童躺下，開始用聽診觀察呼吸，之後又拿了一張紙請男童用力吹，為的就是觀察他的呼吸狀況，可能是醫師動作慢了一點，這名父親失去耐心，對醫師怒吼，「我跟你說孩子肚子痛，你在那邊聽呼吸」，撂下狠話後便將孩子帶離診間。

黃瑽寧接著表示，這名醫師相當無辜，明明依照專業手法看診，卻被這樣對待，讓他欲哭無淚。豈料，2天後又看到同一名男童來看診，這時醫師一照X光便發現，男童已感染肺炎，黃瑽寧更形容，「整個肺部淹一半」，黃瑽寧表示在兒科裡，嚴重的肺炎，小朋友咳嗽情形不見得會很明顯，反而是以肚子痛的轉移痛表現。

他進一步表示，若小朋友碰到細菌感染，很多都會以肚子痛的症狀表現出來，例如咽喉細菌感染，而該名男童進診間時確實看起來精神不好、身體虛弱。最後他提醒，父母若發現孩子不斷喊肚子痛要相當小心，而這時醫師也會全身上下通通仔細檢查一輪，不單是檢查肚子。

(中時新聞網)