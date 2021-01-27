印度神童阿南德前年因為成功預言新冠肺炎疫情爆紅，日前他又再度預言今年2月10日會形成「6星連珠」，全球經濟恐將崩盤；而塔羅牌老師艾菲爾幾天前也在臉書發文，指出除夕前後將有大事發生，兩人的預言不謀而合，引起網友熱議。

塔羅牌老師艾菲爾在本月24日晚上發文，表示「除夕前後3天」將會有大事發生，要民眾多加注意安全，他也在留言處進一步說明，透露這段時間天相會出現「6星連珠」，如果全世界都趨於平穩、安定，那麼今年就將會是「太平年」；不過若是這3天中有更重大且危險的事情發生，恐怕就是影響今年運勢的大事件，「我們都在未來和歷史中，希望各位平安」。

事實上，在不久前印度神童阿南德（Abhigya Anand）就曾指出，今年2月10日太陽、月亮、水星、木星、金星、土星將會連成一直線，形成「6星連珠」，恐怕有驚人災難發生，甚至全球經濟也會在這天崩盤，一直到11月才有所好轉，而2月10日正好就是小年夜，與塔羅牌老師艾菲爾的預言不謀而合。

對此，不少網友都相當害怕，紛紛留言：「會不會是病毒？希望不要是病毒」、「怎麼覺得有點毛毛」、「十之八九是震撼彈」；不過也有人認為不用太過擔心，只需平常心面對就好，「也不知道是什麼事、要怎麼防，就平常心過每一天吧」、「希望大家都平安」。

(中時新聞網)