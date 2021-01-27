新北市一名楊姓女子，於102年間因11歲兒子時常蹺家無力管教，將他帶到警察局派出所，要求警方協助安置兒子，隨後自行離開。沒想到，事隔5年後。16歲的兒子對母親提告遺棄。新北地院審理後，認為這位母親當年要求安置，的確是有其苦衷，因此判楊女無罪。可上訴。

判決指出，楊女獨自撫養11歲的兒子，但因為經常蹺家，她自認無力管教，在102年12月帶著兒子前往桃園市政府警察局龜山分局迴龍派出所，請求員警安置少年，而且情緒激動，說出如果警方不協助安置，她就要輕生等字眼。新北家防中心社工接獲通報，趕往派出所，但與楊女商談過程中，發現她情緒失控，溝通無效，考量11歲少年除了親生母親珠愛，沒有合適的親屬可照故，因此立即將少年帶往安置機構緊急安置，楊女隨後自行離開派出所。

孰料，5年後，16歲的少年無法忘記當年狠心母親的行為，對母親提告遺棄。檢方調查後，認為楊女將年僅11歲的兒童，遺留在派出所，事後沒有給付撫養費用、也沒有與兒子見過面，依遺棄罪將楊女起訴。

據「三立新聞網」報導，法官審理時，認為當年楊女是在確認兒子獲得家防中心安置後才離去。之後，也有支付兒子眼鏡、衣服等費用。同時也曾申請與兒子會見，但因為社工認為楊女精神狀況不合適，才沒有讓母子相見。主觀上難認定有遺棄之故意，因此判楊女無罪，全案可上訴。

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