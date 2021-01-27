日本政府為了讓東京奧運能在今年夏天登場不惜雙管齊下，除了採購2萬台冰櫃確保疫苗接種計畫順利進行之外，還懇請美國總統拜登幫忙站台信心喊話。
日媒報導，日本政府最快將在2月上旬與PHC、Nihon Freezer等4家冰櫃製造商簽約，採購2萬台冰櫃保存新冠肺炎疫苗，採購總金額將超過100億日圓（約9,600萬美元）。
日本首相菅義偉一再強調，東奧成功關鍵在於疫苗接種計畫能否順利進行。日本政府已向輝瑞、阿斯特捷利康及莫德納簽下總計3.1億劑疫苗的供應合約，但要等到2月中才能核准疫苗上市，而首批接種輝瑞疫苗的醫護人員將等到2月底才能施打第一劑。
眼看延期後的東奧將在7月23日登場，意味著首批醫護人員接種疫苗後，政府只剩145天的時間來達到群體免疫。這段期間日本每天都要完成87萬劑疫苗接種，才能確保一半以上人口在東奧舉辦前完成疫苗接種。
(工商 )
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