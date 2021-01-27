長青日商NEC集團掌握IT網路技術，在東京交易所掛牌上市，正在準備加入金融科技的行列，27日宣布完成收購瑞士金融科技公司Avaloq，持有100％的Avaloq股權，包括先前由私募基金Warburg Pincus持有的45％，以及Avaloq創辦人Francisco Fernandez和員工持有的剩餘股份。

Avaloq創業於瑞士，長期服務瑞士銀行業的財富管理相關技術，近年在數位金融解決方案領域愈見領導廠商的地位，2020年也打開台灣市場，與大型民營金控業者簽訂正式合約，除了服務台灣市場，也為該金控的海外分行財管客群，透過數位金融達陣服務。

NEC成立已120年，專長於IT和網路技術整合，在收購Avaloq之後，NEC將可獲得數位金融領域的專業知識，並進軍全球數位金融市場。NEC執行副總裁暨Avaloq新董事長Masakazu Yamashina表示，Avaloq專注於數位金融解決方案、核心金融軟體和財富管理技術的創新，是帶領NEC進入數位金融領域的最佳夥伴。「數位金融與數位政府業務，將是NEC全球成長的重要動能！」

在此次收購案中，NEC集團給Avaloq重組新的董事會，由NEC執行副總裁Masakazu Yamashina擔任Avaloq的新董事長。除了新董事長，董事會也增加四名新成員，包括Tomoki Kubo、Tomonori Hira、Daichi Iwata與Asako Aoyama。Francisco Fernandez與Peter Schopfer仍是Avaloq集團董事。

(工商 )