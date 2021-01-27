印度政府封鎖抖音數月後，抖音計劃在印度精簡人事。抖音的印度主管帕帕斯（Vanessa Pappas）在內部備忘錄表示，公司亟力避免裁員，但在業務前景不明下，我們無法留住所有同仁。另一封備忘錄顯示，抖音只打算留下少數重要職務。

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