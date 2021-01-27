印度封殺 抖音計劃精簡人事 22:502021/01/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度政府封鎖抖音數月後，抖音計劃在印度精簡人事。抖音的印度主管帕帕斯（Vanessa Pappas）在內部備忘錄表示，公司亟力避免裁員，但在業務前景不明下，我們無法留住所有同仁。另一封備忘錄顯示，抖音只打算留下少數重要職務。 威脅印度與美基地 陸東風-26南海大練兵 鄧紫棋透視網狀衣若隱若現 性感制霸表演舞台 (工商 ) #抖音 #計劃 #精簡 #備忘錄 #印度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中印續對話 邊境衝突將降溫緩局 04:102021/01/27 焦點新聞 快手擊敗京東 集資上看480億港元 04:102021/01/26 全球財經 新興亞股憂喜不一 印度最吸金 04:102021/01/27 投資理財 孫耀威直播2hrs狂吸3.2億 透天別墅曝光根本頂級飯店 11:252021/01/26 娛樂 超正抖音網紅遭民宿盜照 求下架業者反嗆：告我啊 09:442021/01/26 社會 希臘確認購買F-35戰機的計劃 20:162021/01/27 軍事 擁三高優勢 統一大龍印基金聚焦中國、印度股市 18:002021/01/26 財經 印度神童預言2月有大事 命理師也警告：除夕前後是關鍵 22:482021/01/27 運勢 金鷹影后秀性感禮服洩好身材 轉身真實S曲線全看光 11:002021/01/26 名人 查處令計劃 揭中共官場西山會 04:102021/01/27 話題觀察 作為作家的林青霞──讀《鏡前鏡後》 04:102021/01/26 藝文副刊 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 先進製程太狂 巨頭瘋搶晶片 台積電7奈米、5奈米大客戶曝光 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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