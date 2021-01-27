研究：印度本土疫苗能對抗英國變種病毒 22:522021/01/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據巴拉特生技（Bharat Biotech）與國營的印度醫學研究委員會最新報告顯示，雙方合作研發的新冠肺炎疫苗能有效對抗英國變種病毒。這份報告發表在國際生醫資料庫bioRxiv。印度本土疫苗COVAXIN已在1月稍早獲得緊急使用批准。 抗新冠病毒 中研院突破發現：5款現有藥物及保健品很有潛力 單寧酸能抑制新冠病毒 醫：8種水果含量超高 (工商 ) #對抗 #英國變種病毒 #印度 #本土 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國加購2億劑疫苗 拜登：幾乎足夠全美人民接種 13:562021/01/27 財經 全球確診總數破1億 美歐搶疫苗 20:102021/01/27 財經 美國疫苗大缺貨 下月死亡數恐破50萬 04:102021/01/27 國際大事 《國際社會》英國染疫死亡破十萬 將祭旅館隔離政策 10:342021/01/27 財經 全球新冠病例過億 張伯禮預測：大量接種疫苗 疫情5月可減緩 17:182021/01/27 兩岸 參與陸國藥疫苗試驗 秘魯一名志願者死亡 12:562021/01/27 兩岸 桃園醫院已15起確診 陳秀熙：群聚案可望這時結束 12:212021/01/27 生活 全球染疫人數破億 美加購疫苗、歐洲更嚴格防疫 14:012021/01/27 國際 不平等病毒 樂施會：10大富豪疫情時新增財富夠全人類接種疫苗 16:282021/01/27 財經 菲總統杜特蒂拒絕公開接種新冠疫苗 因為他不想當眾露臀 21:222021/01/27 國際 綠媒稱台胞被半強迫打疫苗 國台辦斥：用心卑劣 11:492021/01/27 兩岸 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞的2條路 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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