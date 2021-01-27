根據巴拉特生技（Bharat Biotech）與國營的印度醫學研究委員會最新報告顯示，雙方合作研發的新冠肺炎疫苗能有效對抗英國變種病毒。這份報告發表在國際生醫資料庫bioRxiv。印度本土疫苗COVAXIN已在1月稍早獲得緊急使用批准。

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