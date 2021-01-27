波音去年慘虧逾119億美元 史上最高 22:502021/01/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到737 MAX客機禁飛和新冠肺炎疫情衝擊，波音2020年淨損高達119.4億美元，創下史上最大年度虧損紀錄。全年營收銳減24％，降至582億美元。波音2020年第四季每股虧損14.65美元，營收153億美元。業績失色拖累波音27日早盤股價大跌逾3％。 房貸、土建融餘額 史上新高 亞德客-KY去年EPS攀升至25.63元 創歷史新高 (工商 ) #億美 #波音 #慘虧 #史上最高 #MAX 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 境外賺錢銀行最強 保險最弱 15:312021/01/27 財經 美國製造再敲響 標普、那指創新高 04:102021/01/27 財經要聞 《半導體》聯發科今年續剽悍 再砸30億美元拚研發 17:222021/01/27 財經 《金融》保德信：留意美元指數站回92價位 09:092021/01/27 財經 美大企業 去年爆發財務長離職潮 04:102021/01/27 全球財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 15:252021/01/27 財經 全球確診總數破1億 美歐搶疫苗 20:102021/01/27 財經 新冠疫情續燒 逾215萬人死亡！全球確診破1億 美國每30秒奪1命 04:102021/01/27 國際大事 《美股》自由現金流意外強勁 奇異收漲2.73％ 12:332021/01/27 財經 美國才是世界的大麻煩 04:102021/01/27 時論廣場 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞的2條路 18:432021/01/27 財經 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 先進製程太狂 巨頭瘋搶晶片 台積電7奈米、5奈米大客戶曝光 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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