受到737 MAX客機禁飛和新冠肺炎疫情衝擊，波音2020年淨損高達119.4億美元，創下史上最大年度虧損紀錄。全年營收銳減24％，降至582億美元。波音2020年第四季每股虧損14.65美元，營收153億美元。業績失色拖累波音27日早盤股價大跌逾3％。

(工商 )