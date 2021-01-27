最近全球股市面臨修正回檔，亞洲周三漲跌不一，歐股早盤出現1%以上回調，市場對於拜登政府推動新一輪經濟刺激法案抱持疑慮，美國聯準會主席(Fed)鮑爾(Jerome Powell)也將在27日下午召開今年首次利率決策會議後談話，預料將對利率、購債計畫以及貨幣寬鬆政策提出一些看法，市場保守看待，美股周三(27日)開盤下跌43.26點、以30,893.78點開出，隨後跌勢擴大至超過500點。

截至台灣時間27日晚間10點40分，道瓊工業平均指數下跌487.49點或1.58%、暫報30,449.55點；標普500指數下跌61.34 點或1.59%、暫報3,788.28點；那斯達克指數254.54點或1.87%、暫報13,371.53點；費城半導體指數113.85點或3.76%、暫報2,917.92點。

有恐慌指數之稱的VIX指數則是大漲4.76點或20.68%、暫報27.78點。

4大科技巨頭股價全面走跌，電動車大廠特斯拉股價下跌13.66美元或1.55%、暫報869.44美元。台積電ADR股價下跌4.00美元或3.16%、暫報122.65美元，聯電ADR股價下跌0.87美元或8.77%、暫報9.05美元。至於近期相當火熱的Gamestop股價則是飆漲超過100%，另外一檔熱門股AMC則是飆漲超過200%。蘋果、特斯拉、臉書則是在周三盤後開出財報。

遊戲零售連鎖店 GameStop(美股代號：GME)受到做空機構香櫞研究（Citron Research）看衰，引來美國網路論壇Reddit網友激烈情緒，股價軋空飆漲，加上全球首富、特斯拉執行長馬斯克也在周二盤後推波助瀾，一句「Gamestonk」讓該公司盤後股價大漲超過40%，甚至在周三開盤飆漲超過100%。至於另外一檔熱門股AMC更是飆漲超過200%。

(中時新聞網)