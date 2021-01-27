大陸當紅男歌手華晨宇(花花)與張碧晨，日前在微博坦承未婚生女，爆炸性宣言轟動整個演藝圈，也讓張碧晨2016年疑似被外流性愛影片一事，再次被大陸網友提起。對於傳言越演越烈，張碧晨也默默地採取行動，稍早其所屬工作室就PO出一張經公安機關調查的影片鑑定證明，證實性愛片女主角另有其人，也終於還了張碧晨一個清白。

張碧晨2013年以女團SunnyDays成員身分在韓國出道，並在2014年回國參加《中國好聲音第三季》獲得總冠軍，從此一炮而紅，後來與楊宗緯合唱電視劇《三生三世十里桃花》主題曲《涼涼》，更是讓她人氣再上層樓。

張碧晨工作室曝光影片鑑定書，證實性愛片女主角另有其人。(取自張碧晨工作室微博)

不過2016年微博就突然瘋傳3部女主角激似張碧晨的不雅影片，影片中女子表情愉悅又難受，衣服一半被脫去，尺度大膽又露骨。當時張碧晨工作室也特地發聲明駁斥，強調影片與張碧晨無任何關係，「請相關人士立刻刪除虛假信息，否則工作室一定會追究其相關法律責任到底。」

張碧晨2016年遭瞎傳性愛片外流，直到今日工作室才拿出鑑定書闢謠。(取自張碧晨工作室微博)

誰知隨著日前她與華晨宇坦承未婚生女，讓昔日性愛片事件再次被提起，影片再度於陸網瘋傳，逼得張碧晨工作室再次澄清，更加碼PO出一張公安鑑定通知書，公開所謂的張碧晨性愛片鑑定結果為「鑑定意見是檢材視頻中的人像不是張碧晨的人像」，當然也沒有所謂的金主包養，讓陸網友傻眼直呼：「居然這麼多年才闢謠！」

(中時新聞網)