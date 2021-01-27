高雄市議員黃捷的罷免案將在2月6日登場，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。綠營從市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢不遺餘力。但美麗島電子報董事長吳子嘉卻認為，在蔡英文宣布要力挺黃捷的瞬間，「黃捷就已經被害慘了」。

吳子嘉昨(26)晚在政論節目中指出，蔡英文支持黃捷的發言確實是出自好心，但一介總統、一介黨主席說出這種話，就是讓整個罷免案陷入藍綠對決，把罷免案整個炒熱。原本黃捷可能有機會靠著裝可憐、冷處理來度過這場罷免。吳子嘉表示，但現在蔡英文一口氣把罷免熱度炒到最高，使得鳳山各陣營的民眾必須傾巢而出，全力衝票來壓過對手。

黃捷撐不過去固然是遭到罷免，但如果撐過去了，那麼黃捷在鳳山就大尾了！吳子嘉表示，這對黃捷而言並不一定是一件好事，因為如果黃捷活了下來，首先被壓迫到的人會是誰？當然就是綠營當地的民代嘛！

吳子嘉指出，儘管民進黨民代近日都在街頭為黃捷站台，但他們是真心的嗎？如果黃捷在這次的罷免中高票留任，那麼未來黃捷在鳳山的選舉都將無往不利，先不提當地立委許智傑會不會遭到挑戰，就算未來黃捷在當地乖乖繼續連任選議員，都會吃掉其他民進黨議員大多數的選票！「所以現在跟她上街的人，都是要扯她後腿的咖！」

(中時新聞網)