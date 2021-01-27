電動車龍頭特斯拉股價迭創新高，令該公司執行長穆斯克（Elon Musk）身價超越亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），榮登世界首富寶座。但兩人間的競爭不僅限於財富，穆斯克與貝佐斯近日為了旗下衛星網路軌道問題隔空互槓，互控對方公司「妨礙競爭」。

穆斯克創立的太空探索科技公司（SpaceX）推出「星鏈」（Starlink）計畫，試圖利用數千顆衛星建立互聯網路，達到全球皆能享受高速網路目標，而亞馬遜亦推出類似「古柏計畫」（Project Kuiper）與其競爭。

雙方利益衝突近日浮上檯面，起因在於SpaceX向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出修改Starlink執照的要求。SpaceX先前已獲得發射數千顆衛星許可，但他們如今希望將部分衛星發射至比原先規畫更低的軌道。

亞馬遜抗議表示，此計畫可能導致Starlink衛星與旗下Kuiper衛星過於接近，導致碰撞或訊息干擾機率攀升。

穆斯克26日在推特上表示：「為了亞馬遜衛星系統限制Starlink不符合公眾利益，畢竟他們距離營運還要好幾年。」

亞馬遜在官方推特帳號反擊指出：「SpaceX提出的更改，阻礙衛星系統之間的競爭。SpaceX的利益是盡力扼殺萌芽中的競爭對手，但這不符合公眾利益。」

(工商 )