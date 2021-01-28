法國藥廠賽諾菲高層今天說，賽諾菲同意替美國輝瑞大藥廠和德國BioNTech研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗代工1億2500萬劑，展現出製藥業的團結，他們「引以為傲」。

賽諾菲（Sanofi）昨天宣布，將運用他們位於德國法蘭克福的廠房代工其他品牌疫苗，在向來競爭激烈的製藥業界，實屬罕見的合作之舉。

法國賽諾菲負責人波吉洛（Olivier Bogillot）表示，去年12月，以現有流感疫苗為基礎研發的疫苗無法產生預期的免疫效果後，賽諾菲即開始思考，如何與其他競爭者合作。

他告訴RTL電台（RTL Radio），「我們思考，如何展現團結」；並說，「想到賽諾菲的技術與產業能力，想到我們的專業，我非常自豪賽諾菲做出了這項選擇」。

波吉洛表示，由賽諾菲代工的疫苗將在年中備妥，並配送給歐盟各成員國。

不僅是賽諾菲，法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）與默克藥廠（Merck & Co.）合作研發的抗疫，也因臨床試驗結果不如預期而喊卡。

對此波吉洛指出，有關於法國科學「沒落」的說法言過其實，同時賽諾菲正在繼續研發其他兩款候選疫苗。

(中央社)