化學兵衝抗疫前線，帶隊指揮官龔龍峰（右）錯過兒子出生 。（圖／翻攝軍聞社）

陸軍33化學兵群官兵連日在桃園各地消毒任務繁重，所到之處無不受到民眾的感謝與鼓勵。指揮官龔龍峰上校，日前率隊執行消毒任務，儘管接到懷孕愛妻臨盆的電話，仍以任務優先，而錯過了兒子出生。他說，雖然感到有點愧疚，但他相信妻小會為他感到驕傲。

陸軍33化學兵群指揮官龔龍峰表示，他太太生產的時間非常臨時，接獲通知已經是晚上11點，隔天剛好留守接續又執行消毒任務，所以都沒有回去，「我覺得對太太還有家裡都是有些愧疚的，只能在保家衛國方面百分百的付出，讓妻小可以為我感到驕傲」。

軍聞社報導，龔龍峰對另一半的全力支持十分感恩與感謝，「我在休假的時候她也跟我說趕快回去營區，部隊等你招呼掌握，所以她對我是肯定的」。龔龍峰還說，剛出生的兒子去報戶口，取名就做慶國，之所以取這個名字，是因為這次任務讓他感受到軍人以國家、責任、榮譽為重的使命，未來小孩長大後如果問為什麼取這個名字，他會敘說當年這個疫情，這項任務，與這段過程，告訴兒子爸爸是個以國家、任務為優先的軍人，所以慶國就是象徵希望能國泰民安。

(中時新聞網)