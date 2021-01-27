菲律賓甲米地省取消了一項由中國得標的價值100億美元機場改造項目，這是菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)執政期間陸企參與的最大項目之一。外媒指出，中方被取消得標資格的原因可能是承攬工程的中國交通建設集團（中交建）是去年8月被美國列入黑名單的公司，但菲律賓已公開否認。財經界認為，中交建在菲律賓受挫可能是未來大陸推動「一帶一路」計劃的警訊。

據《法國國際廣播》(RFI)報導，菲律賓總統杜特蒂自2016年上台後一直尋求拉近與大陸關係，但最近卻在未公開說明原因的情況下取消了由大陸中交建集團所得標的機場改造工程，該工程總金額高達百億美元，是杜特蒂上台以來大陸承包規模最大的工程項目。

大陸中交建集團是「一帶一路」計劃的重要承包商，有「基建界的華為」之稱。該公司在菲律賓得標的工程被取消，對「一帶一路」計劃未來的推動可能是一項警訊。（圖／微博)

據了解，中交建集團是大陸「一帶一路」計劃的重要承包商，該公司是大陸最大的基礎建設企業之一，在外界有「基建界的華為」之稱。去年8月被美國以該公司與解放軍有關被列入禁止交易黑名單。此項工程被取消，對大陸「一帶一路」計劃未來的推動可能是一項警訊。

報導引述《路透》消息稱，中交建是去年8月被美國列入黑名單的大陸企業之一，該公司於2019年與菲律賓公司MacroAsia聯手，獲得與甲米地省政府合作升級改造桑萊(Sangley)機場的大型工程標案。

MacroAsia周三對當地證交所表示，2020年2月12日發布的桑萊岬國際機場項目的評選和中標通知已被取消，甲米地省長羅慕勒(Juanito Victor Remulla)表示，該集團的文件「有3到4個地方不足」，「我們認為這表明他們沒有完全投入到這個項目中」。

羅慕勒透過社群媒體臉書表示，甲米地省政府將開始新的談判，尋找私營部門合作夥伴來推進機場項目。外界質疑，羅慕勒的轉向可能與美國新政府上任有關，杜特蒂可能想觀察美國拜登政府的態度再做決定，因此先找藉口取消大陸企業的得標資格。而失去此項工程

《路透》指出，中交建是8月被美國列入黑名單的中國企業之一，但羅慕勒堅稱，中交建被列入黑名單與被取消中標資格無關。

(中時新聞網)