本土劇女星吳婉君外型甜美，雖然身材嬌小但比例相當好，不時在網上分享美照放送福利，近日她在社群網站分享人生態度，並曬出之前出國度假穿比基尼的辣照，未料露出的黑黑一點，竟意外成為討論亮點。

吳婉君在IG有感而發寫下：「信任這東西，我要嘛全給要嘛全沒有。」並用牙齒比喻信任，「掉了就是掉了，再裝也是假的」，引發不少粉絲共鳴，認同留言「原諒很容易！信任失去了就真的回不去了」、「信任一但瓦解，就是一輩子，就算勉強自己好像還是信任，心理其實還是有疙瘩的」、「太中肯了」，看到有人表示但乳牙掉了會再長新的真牙出來，吳婉君則回應：「所以小時候不懂事還有機會，都大人了，就不要恣意浪費信任」。

吳婉君露出胸下黑痣，被網友歪樓「綺夢」。（圖／翻攝自IG）

而吳婉君在貼文最後還笑稱：「圖文不符，這傳達的是態度」，原來她隨文附上之前到峇里島度假的照片，只見她穿著圖騰比基尼，在海邊喝著啤酒，看來相當愜意，尤其白嫩雙乳呼之欲出，辣度破表。

有趣的是，吳婉君不經意露出胸下黑痣，讓不少人看了想起周星馳電影裡的「綺夢」，便打趣留言「綺夢！找你好久了」、「綺夢你怎麼掉下去了」，連陳志強也前來大呼「綺夢~」，意外歪樓一片。

(中時新聞網)