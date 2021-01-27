一位正妹發現外送少了一串雞皮，回報客服後，系統二話不說就將整擔費用退回。但這卻讓正妹相當內疚，恐害了店家自行吸收餐費。(摘自爆廢1公社)

懶人經濟崛起，同時帶動美食外送業蓬勃發展，隨著各項功能日益多元化、人性化，許多人已習慣在家透過APP叫餐。近日一位正妹發現外送少了一串雞皮，回報客服後，系統二話不說就將整擔費用退回。但這卻讓正妹相當內疚，恐害了店家自行吸收餐費，後來她想到一招，讓店家不用虧錢，被網友讚爆，「太善良了！」

一位正妹在臉書「爆廢1公社」上表示，由於外送餐點部分有誤，原本應該要送來一串雞皮，來的卻是一串四季豆，所以回報客服反應此狀況，沒想到客服竟直接全額退款。這讓她直呼「天啊！該怎麼辦？我不需要啊啊啊啊啊！！！」

原來，送餐若出錯，經客人反映後，外送業者通常都會全額退還給客人，而原本的餐費則由店家自行吸收。因此正妹非常擔心，店家因為送錯一串雞皮就虧了300多元，讓她非常過意不去，著急詢問網友，該怎麼做才可以不用全額退款，讓店家虧這麼多。

正妹表示，後來她親自致電給店家，告知店家會請外送員先幫忙墊300元，等她取餐時再另外補給外送員現金。店家得知後，也很好心地補給正妹原先漏掉的雞皮。總算，正妹直呼，「良心過得去了！」

貼文曝光後，網友指出，若原PO沒有這麼做，「賠償是店家吸收 而且店家也無從反駁。」認為由店家自行吸收費用的機制算是業者的盲區。同時網友也大讚這位正妹的處理方式，表示「太善良了吧」、「這種心態我就該給妳按讚」、「妳還算好的還會內疚自責，之前還有一些宵小會鑽這漏洞呢」。

正妹表示，後來她親自致電給店家，告知店家會請外送員先幫忙墊300元，等她取餐時再另外補給外送員現金。(摘自爆廢1公社)

另外，不少人認為，外送公司直接退費的行為相當豪爽，從觀感上來說非常加分。「不知道該說什麼，可是給平台的豪爽退費讚個」、「這個平台真的是…只能下次當回頭客了」。但也有人擔心，這麼方便退費的制度恐讓有心人來鑽漏洞，刻意利用這點吃免費的一餐。

(中時新聞網)