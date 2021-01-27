F-35聯合打擊戰機，無疑是當今最先進的戰鬥機，它的座艙也是最有未來感的，包括觸控式操作面板、多功能頭盔式顯示器、語音識別技術，都是「尖端科技的結晶」。但不幸的是，儘管所有的功能在理論上聽起來都很不錯，卻不少飛行員相當不適應，甚至抱怨「令人失望」。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，被美國飛行員稱為「豹戰機」(Panther)的F-35，是許多國家夢寐以求的目標(包括我們中華民國)，它的先進程度無庸致疑，但是過於先進的操作模式，也使許多飛行員很不習慣。

航空雜誌Hush-Kit採訪了一些F-35飛行員，一位匿名飛行員表示，「座艙確實相當華麗，充滿了各種資訊的顯示幕，只需輕按幾下即可顯示其他重要情資，還可以自己設定顯示模式，以面對特定任務。」

F-35的大型觸控面板，沒有任何機械關關，所有的控制都是平板觸控，與智慧手機、平板3c一樣。(圖/洛克希德馬丁)

比如說，你可以按面板的飛機縮圖，就能出現飛機目前的健康狀況，包括燃油量。然後你再按作戰資訊，就會顯示目前戰場上的敵人位置。

Lockheed Martin F-35 Lightning II Stealth Fighter Cockpit Demonstrator Hands-On

然而，觸控平板也有問題，它缺乏實際按鈕的那種「觸覺反饋」。按鈕具有令人愉悅的「咔嗒聲」，可以立即使操作者知道已完成工作，但平板卻沒有這種效果，而且還偶爾遇到失靈。

飛行員進一步解釋，幾乎每個滑智慧手機、平板3C的人，都曾遇過明明已經按了平板上的虛擬按鈕，手機卻沒有任何反應，可能要滑個好幾次才會有動作。這種情況在F-35上也會發生，大約有20％的機率，會出現觸控無效的情況。

他說，更大的問題是，當戰機在大G力飛行時，觸控操作就變得更容易失敗，「我在飛行中大約20％的機率，會按到錯誤部分，又需要花時間重新操作。各位想想，你們在傳指手機上用姆指打字的速度，與用食指在大型平板上的打字，哪一種快?」

其他問題還包括價值40萬美元的「魔術頭盔」(多功能顯示頭盔)，該頭盔會投射各種資訊，取代了以往的平視顯示器（HUD），與光學/紅外顯示器。理論上應該表現更好，但是F-35飛行員認為，仍然比較習怪老式的HUD，具有更好的顯示資訊的能力，而無需「縮小」資訊以適應頭盔的視野。

事實上，在F-35剛服役的初期，頭盔顯示器就傳出不少抱怨，包括顯示資訊太亮，使飛行員在夜航時難以看清楚外界環境，頭盔又偏重，可能會傷害飛行員脖頸。

另外，先進的「語音聲控識別功能」，幾乎沒有人用過。飛行員說，我們在受訓時，有學到F-35的語音聲控，但我在實際的服勤中根本就沒去用它。它可能在地面模擬課程中可以很好地工作，但是在實際飛行中，在G力的環境之下，它並不可靠，我沒有遇到哪個飛行員真的用語聲控在操作戰機。

確實，當戰機在大G力動作時，飛行員光是呼吸都必須很專心，真的沒有多餘的精神說話下指令，而飛行員在戰機裡的主要對話，多半是與僚機、指揮基地通訊，不太有機會和戰機說話。

F-35這些先進操作模式都很有革命性，但不見得每個都好用，說不定再下一代的第6代戰機，座艙會稍微恢復傳統。

(中時新聞網)