以色列參謀總長柯查維警告，已修訂對伊朗作戰計畫，強調若美國重返核子協議將是「錯誤」之舉。分析指出，華府新政府一上台，以色列就「揮出第一拳」，兩國關係陷入緊張。

柯查維（Aviv Kochavi）26日在特拉維夫大學（Tel Aviv University）國家安全研究所（Institute for National Security Studies）演講時做以上表示。他指出，這是以色列針對伊朗近數月來重啟核計畫所做回應。

半島電視台（Al Jazeera）報導，柯查維說：「根據基本研析，我已經指示以色列國防軍（IDF），除了現有作戰計畫之外，另行準備若干套作戰計畫...當然，這取決於政治領導人決定是否要付諸實踐，但是這些計畫必須提交討論。」

柯查維上述說法擺明暗示美國總統拜登，與伊朗任何外交接觸都必須步步為營。

他說：「重返2015年核子協議，甚或進行若干修改的類似協議，從作戰和戰略觀點而言，那都是不好的、都是錯誤的。」

以色列軍事首長針對美國政策進行評論，實屬罕見，上述談話很可能事先經過以色列政府同意。

拜登前任的川普於2018年5月退出通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA），以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此大表歡迎。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週表示，距離美國做出是否重返核子協議決定仍有「好長一段路」要走，而且必須觀察德黑蘭在恢復遵守協議方面有哪些實際作為。

自從華府退出核子協議以來，德黑蘭就開始逐步縮減履行對協議所做承諾，包括提高低純度濃縮鈾存量、提煉高純度濃縮鈾、安裝核子協議禁止的先進離心機等。

伊朗否認尋求製造核武。但柯查維表示，德黑蘭的相關作為，凸顯它可能最終做出迅速打造核武的決定。

華府智庫昆西盡責經綸研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）副所長帕西（Trita Parsi）指出，柯查維上述談話向拜登政府傳達明確訊息。

帕西說：「即使在拜登宣誓前，尼坦雅胡政府都對他緊迫盯人...試圖說服拜登不要重返核子協議。」

他指出：「拜登認為重新加入核子協議符合美國的國家利益。尼坦雅胡內閣一位部長則公開表示，若美國重返核子協議，以色列將不惜開戰。醜話說在這麼前頭，這相當嚴重。」

帕西表示，以、美關係過去也曾因對伊朗政策而陷入緊張，但總要花點時間才會來到十分嚴重程度，「這次，絕無僅有地，馬上就開始了。尼坦雅胡已經揮出第一拳」。

(中央社)