嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說，行善如一滴水，積少成多，便能讓愛永不乾涸，當孩子的家人。（盧金足攝）

防疫期間仍要讓愛持續蔓延，嘉磐慈善基金會將活動轉型為「寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松」。（盧金足攝）

嘉磐慈善基金會投入公益行動的付出，每一顆愛的種子，都能在美與善的祝福裡開花結果。（盧金足攝）

嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會「寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松」，27日攜手台中西北扶輪社陪弱勢孩子們圍爐，透過公益行動，成就孩子的夢想與未來，九年來，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過2538名孩童，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。

嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘表示，行善如一滴水，積少成多，便能讓愛永不乾涸，當孩子的家人，陪伴孩子圍爐的傳愛行動。

歲末之際辦理公益尾牙，邀請從北到南的資助孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立12年來的傳統，今年因防疫上緊發條，不得不取消尾牙宴，堅持造善不間斷的魏嘉銘強調，「尾牙可以取消，孩子的期待不能辜負」。

防疫期間仍要讓愛持續蔓延，基金會將活動轉型為「寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松」，依資助單位孩童需求採購物資，由團隊成員分梯次帶著愛心廠商的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

嘉磐慈善基金會從圓夢科學營、籃球嘉年華到參訪台中國家歌劇院；從義賣園遊會到號召愛心企業攜手淨灘、植樹愛地球；台中捷運試乘初體驗、春遊台中花博到自然科學博物館日本動漫展，舉辦公益繪畫競賽，激發孩子創意想像，每一顆愛的種子，都能在美與善的祝福裡開花結果。

嘉磐建築團隊表示，將「心靈建築」的品牌精神具體實踐，落實於生活中，打造比幸福企業更上一層樓的「心靈企業」。

「旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎榮耀」，嘉磐建設指出，目前台北、台中雙城聯手推案，位於台北華山特區，以「是森林也是建築」定義的「嘉磐華山雍翠」，台中市新案「嘉磐信義」，兼顧地段優勢和環境品味，強調「建築未來」的信念，回歸住宅本質。

(中時 )