法華鐘響徹雲霄 群星除夕相會替世界祈福。（法鼓山提供／吳康瑋台北傳真）

法華鐘響徹雲霄 群星除夕相會替世界祈福。（法鼓山提供／吳康瑋台北傳真）

法華鐘響徹雲霄 群星除夕相會替世界祈福。（法鼓山提供／吳康瑋台北傳真）

法華鐘響為世界祈福，邀群星相會，盼隨著108響法華鐘聲，除了獻上滿滿的感謝，更提醒世人珍惜幸福的庚子年，用誠摯的祝福，迎向新年嶄新的希望。

齊豫、葉璦菱、白冰冰、許茹芸、陸小芬、楊月娥、李心潔、謝岩希、張世、柯有倫、蔡明亮、李康生、許效舜、張啟樂、曾俊耀等等華人群星，以及主播石怡潔、王暐婷，還有理科太太、白龍＆小樹與多位網路名人，在除夕夜前，接力響應法鼓山「＃108 for All‧為世界祈福」的線上公益行動。

蔡明亮說，在跨年之夜，我們會聽到108下又莊嚴又震撼的法華鐘聲，這是無限光明的、無限希望的一口鐘。藉由鐘聲，我們放下了煩惱，為自己、為家人，也為我們的世界祈福。

許茹芸表示，聖嚴法師曾說：「若能珍惜當下每一個因緣，每一個當下，都是獨一無二的。」有時我們往往太過於習慣身邊所擁有的一切，真的要常常提醒自己「懂得珍惜」，這也是她在疫情期間，所領悟到最大的一項課題。

葉璦菱說，過去一整年，因為疫情，有人失去了工作、有人失去了自由、有人失去了家人朋友，甚至失去了信心；希望新的一年疫情不要再來，天災人禍遠離我們，希望全世界生活恢復正常，恢復原本自由的日子。

童星謝岩希分享，聽到「需要的不多，想要的太多」這句話時，讓他想到，其實生活不用過得太奢侈；很多小孩連飯都沒得吃，連衣服都沒得穿；自己衣食無缺，已經很幸福了，當然也要惜福，一起為世界祈福。

石怡潔則提到，去年播報新聞時心境特別不同，每天在疫情確診數字中，感受到人心的不安，也想到「擁有的多，不一定讓人滿足；擁有的少，不一定讓人貧乏。」只有一起守護彼此，多為他人著想，才是富足人生的方法。

「要能放下，才能提起；提放自如，是自在人。」李心潔以此共勉，在疫情期間，感受到無常的衝擊、對未來的不確定，也讓我們更明白所擁有的一切，不是理所當然的。因此必須學習如何去接受改變、放下執著、提起當下最值得珍惜的人和事，希望疫情盡早結束，一起來迎接美好的2021年。

李心潔也轉達，很高興能有機會參加臺灣法鼓山除夕種鐘「＃108 for All‧為世界祈福」的線上祝福，希望可以透過這項行動，給全世界帶來更多的正能量，為大家的心帶來一份安定。

法鼓山方丈和尚果暉法師表示，每個人都有能力為這個世界貢獻善的力量，危機亦是轉機，只要轉念，人人的心向善，我們的言語、行為與善心、善念相應一致，善的力量就能發揮出來。

2021年法鼓山除夕撞鐘跨年祈福活動，全程均採線上直播，提供民眾6種隨選畫面，盼將每個人的善念，無遠弗屆地傳遞到每個需要祝福的角落。法鼓山籲請民眾2／11除夕夜晚間9點半起，一起來合十聆聽鐘聲，一起來為世界祈福。

(中時 )