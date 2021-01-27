大陸連續兩天出動28架次軍機擾台，陸軍退役少將蕭天流對此分析有可能有3個目的：一是向美國新政府宣示主權；二是威嚇蔡政府當局，並持續典型的對台消耗戰權；三則是因應2027解放軍建軍百年，展現軍事實力做練兵整備。

蕭天流接受香港媒體《中評社》專訪時表示，北京這動作有三個可能目的，首先是在對外宣示台海主權，該宣示沒有針對特定對象，是訴諸國際社會，只不過因為美國政權交替，新政府上台，所以陸方此時大舉派軍機繞台，其實有很大成分是在提醒拜登政府，勿干涉兩岸事務。

第二是威嚇蔡政府，蕭天流說，這是北京對台展開軍事行動的基本目的，值得注意的是時間點以及軍事規模。解放軍選在美國新政府上任後，美中關係可能有新局面之際，動員大量軍機繞台，顯然是在向蔡政府示威，尤其動員規模更勝於川普任內，有意對台灣塑造一種「美台關係生變」、「無勢可依」的情境，藉以產生一定程度上的政治影響。

第三則是因應2027解放軍建軍百年的練兵整備。蕭天流表示，這符合陸媒《環球時報》的說法，也就是「例行性演習」，之所以延伸到2027建軍百年，是因為這次的訓練軍演規模擴張，讓人聯想到，或許是為展現軍事實力的練兵整備。

蕭天流指出，一次動員15架軍機，差不多是一個飛行中隊的編制，當中又包含轟炸機、電戰機、戰鬥機等3類型作戰機種，基本上就是一個頗具規模的組合訓練，而軍方做複雜程度較高的組合訓練，通常會有所目的，不是為作戰，就是為展現軍事實力，正好符應2027建軍百年的目的。

蕭天流認為，大陸軍方這次的舉動，基本上不脫典型，也確實不是針對美國而來，因為拜登才剛上任，北京沒有理由對美國新政府祭出軍事挑釁。雖然美國羅斯福號航空母艦近期正巧進入南海，但大陸在南海建置的雷達站等偵艘系統皆可掌握蹤跡，何況還有部署東風飛彈，可以長程精準打擊，根本無需大動作派軍機因應，這在戰略上是說不通的。

(中時新聞網)