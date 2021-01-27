中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前稱台灣的病毒檢測比大陸準確，遭大陸國台辦發言人朱鳳蓮批荒唐可笑，更以「這位先生」指陳時中糊弄台灣老百姓。新冠肺炎自去年橫掃全世界，台灣在疫情爆發最初做了許多關鍵防疫決定，也讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中民調居高不下。Icu醫生陳志金直指，你看看！「這位先生」怎麼把台灣的防疫搞成這樣！？

陳志金在27日臉書貼文表示，你看看！你看看！「這位先生」怎麼把台灣的防疫搞成這樣！？排名這麼後面。全球也才220幾個國家，當然靠的是全台灣民眾的一起努力，那些唱衰台灣的人，也來看一下吧。

陳志金指出，台灣確診人數為893人，世界排名為183名；感染佔人口比例，台灣每2萬6700人才有1人感染，排名為210名；死亡占確診人數比例世界排名，台灣每127人才有1人死亡，排名為199名。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，台灣防疫成果是借鏡18年前的SARS慘痛教訓，因此在前年疫情爆發之初，立即展開因應作為，即對武漢直航班機實施登機檢疫，做了許多關鍵防疫作為，這才守住第一波疫情。

網友表示，「這位先生真的辛苦了！謝謝這位先生！也謝謝這位先生的團隊夥伴們。」、「希望永遠都是倒數的，台灣加油。」、「感謝這位先生及醫護團隊，還有全國人民的努力，讓我們的排名一直都這麼後面。」、「這位先生，他可能有些部分不是做的很好、但是也不能抹殺這個團隊一年來的努力和成果、挺醫護。」、「這輩子沒像現在那麼希望最後一名也可以喔。」

你看看！你看看！ 「這位先生」 怎麼把台灣的防疫搞成這樣！？ 排名這麼後面！全球也才220幾個國家！(反串要註明^_^) #當然靠的是全台灣民眾的一起努力！ 歡迎分享～ 那些唱衰台灣的人，也來看一下吧！ 蔡英文 Tsai... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2021年1月27日 星期三

(中時新聞網)