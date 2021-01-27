前民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，王浩宇自爆手中握有黨內夥伴在罷免案時落井下石的證據。王浩宇感嘆，這時再去追究早已過去的事，又有什麼意義？

王浩宇27日在臉書貼文表示，剛剛他刪掉了幾張照片。那幾張Line截圖，是黨內夥伴在罷免案時沒有幫忙、甚至落井下石的證據，很多支持者看不下去，要他把資料交給黨中央，但他最後選擇原諒。雖然外面的傳言都是真的，但這時再去追究早已過去的事，又有什麼意義？

王浩宇指出，高雄市議員黃捷在節目中說的沒錯，他加入民進黨時確實沒有先談好、甚至沒有先打招呼，2月初入黨送件那一天，幾個黨內長輩語重心長的勸他，說他在綠黨比較有利，入黨後會很辛苦，要他思考再三，但他仍義無反顧。

王浩宇表示，在綠黨，他有獨立完整5%票源、可以很輕鬆的競選連任，甚至不需要準備幾十萬的初選費用。他手邊的民調資料也很清楚，因為他的票源結構跨越黨派，加入民進黨後失去的選票將比得到的更多，根本沒有任何好處。但他仍義無反顧，做了對得起自己的選擇。

王浩宇認為，在深藍的眷村、在中壢，褪去藍綠一樣爛的偽裝、不再假裝中立，勢必會流失選票、勢必會得罪某些選民，但他選擇跟比較好的一方站在一起，跟對的政策站在一起，選擇跟台灣站在一起。對得起自己，不當議員又怎樣？

剛剛，刪掉了幾張照片。 那幾張Line截圖，是黨內夥伴在罷免案時沒有幫忙、甚至落井下石的證據，很多支持者看不下去，要我把資料交給黨中央，但我最後選擇原諒。雖然外面的傳言都是真的，但這時候再去追究早已過去的事，又有什麼意義？ 黃捷在直播節... 由王浩宇發佈於 2021年1月27日 星期三

(中時新聞網)