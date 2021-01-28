鄰近春節連假，不少長期旅居國外的民眾紛紛返台準備吃年夜飯，也讓防疫旅館需求大增。一名剛入境的網友就貼出自己在高雄某防疫飯店提供的3餐，照片曝光後引發熱議，鄉民紛紛留言：「國軍吃的都比較好」、「這會先餓死吧」。

網友27日在PTT八卦版PO文「請問大家的飯店隔離餐」，他表示自己昨天剛入境，目前正在高雄某家飯店隔離，一天包括三餐要價2200元，他PO出隔離第一天的三餐照片，早餐吃包子加紅茶；中餐僅有一碗粥；晚餐更是只有一碗烏龍麵。

返台者在PTT八卦版貼出居住的防疫旅館三餐照片，中餐僅一碗粥，讓網友看傻。(圖／PTT)

中餐一碗粥後，晚餐更是僅有一碗烏龍麵，讓不少人直呼「不會病死，但會先餓死」(圖／PTT)

原PO表示自己實在餓到受不了，還好附近叫外送很方便，順便詢問返台者「想看看大家的隔離餐長怎樣」。

鄉民看到後全傻眼，紛紛留言：「我去雄中附近一天1000的，吧台點心都比這好」、「難怪會餓，這最好吃的飽」、「這到底哪間，2200的三餐是這種」、「笑死，你不會病死，但會先餓死」、「14天隔離完就瘦5公斤了我看」、「哪招？房價2150嗎？」、「國軍都吃得比較好」、「不用要求奢華，但至少要能吃飽吧」、「隔離暴斃的會不會都是餓死的」、「起碼給個便當吧...」、「三餐加起來不超過100元，太慘了」、「這是在隔離還是去報名減肥班」、「這會出人命吧，快打1922啊」、「市長在挺黃捷，沒空啦」、「第一次看到比新訓毛豬腳還爛的隔離餐」。

(中時新聞網)