日本藝人蒼井空開始經營YouTube頻道「蒼そらJAPAN TV -仮-」已有數月，日前她與諧星「NON STYLE」井上裕介的頻道「NONSTYLE井上365」合作對談，並各自在自己的YouTube頻道上發表上、下兩段，兩人大玩「真心話大冒險」，交替翻牌回答上面所寫的重口味問題，孰料蒼井空不僅坦然應對，連丟話題爆誕，讓井上裕介應接不暇，直呼「這實在太猛了」。

由於兩人其實是第一次見面，採用翻牌方式，但蒼井一開頭就說：「我沒有什麼不能答的。」第一個問題是「至今從未公開的秘密」，蒼井透露：「大約10年前，某次喝醉被撿屍，早上在賓館醒來，發現『咦，床上這是誰？』，原來是某知名企業老闆。」

她被問是誰後說出人名（播出時消音處理）後，井上啞口無言、拍桌整個人「倒退嚕」，蒼井說「這要是在電視雜誌講出來的話會不得了」，井上笑「這就是為什麼我們需要在YouTube講！」蒼井自嘲：「那個時候自己真的是個bitch」，逗笑眾人。她說明，即使是上賓館「我喜歡自己主動，不愛人家拉我去的感覺。」

接著蒼井被問「喜歡樣的類型」，她坦言「沒有特別喜歡什麼類型，自己感覺對了就可以，能滿足慾望我的話，其實誰都可以。」坦率發言讓井上大喊「這實在太酷了！」

蒼井第二個翻到「有無特別的撩男術」，蒼井說：「用身體接觸的方式，比方說去唱卡拉OK的時候，我就自己輕貼到對方身上。」井上問蒼井是不是穿些會凸顯身材的服裝，蒼井說：「我本來就不太穿那樣的衣服，但是我脫了就感覺很厲害。」又惹現場一片笑聲。蒼井表示，正因如此，當她靠近男生，胸部稍稍與對方碰觸到，可以給對方「咦？想不到她這麼大！」的驚喜，井上幫腔「男生會想，原來她是勞斯萊斯級！」又笑喊「你這壞女人！」

蒼井空：親密關係前要充分溝通

而提到「男人大小」話題時，她說：「有些男人條件不錯，但是也不先好好聊聊、讓氣氛愉快一些，只知道馬上做那檔事，這種男人對我來說很無趣。」她也強調，好的親密關係應該要先藉由溝通，明白彼此需要。井上頓悟說：「大人的性教育其實還是很重要的！」

其他包含承認自己過去年少輕狂，「喝了酒就變bitch」、「過去年收最高金額」、「在曖昧邊緣踩剎車的某職棒投手」、「在中國連電視台警衛都搶著合照」等諸多勁爆話題。

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(中時 )