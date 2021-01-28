「出門戴口罩，入門靠濾網」，新冠肺炎變種病毒疫情嚴峻，防疫期間除了口罩不離身外，開始有民眾在室內、汽車冷氣空調上的空氣濾網加上一層「口罩」防堵病毒！隨著部立桃醫疫情緊繃，昨（26日）就有業者送了一大箱具有殺菌消毒功能的「冷氣空氣濾網」到部桃，為抗疫盡一份心力。

業者台云環科總經理黃瑞煒表示，面對新冠肺炎變種病毒，許多民眾與企業會使用空氣清淨機讓室內多一層防護，但其實市面上有很多宣稱抑菌、抗菌、抗病毒的產品，大部分都只有吸附的功能，病毒仍會停留在濾網上，而且還會再繁殖、飄散到空氣中，造成2次污染。權威醫學雜誌CELL日前公布，變異的新冠病毒在塑膠表面可以存活3天、在紙鈔上甚至可以存活4天，尤其醫院、辦公大樓等公共場域多採用中央空調，細菌病毒流竄在各個空間，甚至潛伏在冷氣的通風管路中，只依賴酒精、次氯酸水消毒物體表面無法全面阻絕病毒攻擊。每當民眾取下口罩或換衣服時，空氣中的細菌病毒就伺機侵犯感染人體粘膜組織，除了穿載口罩、勤洗手外，最有效方法還是直接消滅空氣中的細菌病毒。

黃瑞煒舉例指出，台北市立聯合醫院陽明院區，先前曾經被台北市環保局檢測出細菌超標不合格，後來院方轉而使用他發明的「冷氣空氣濾網」，台北市環保局再去複查時，細菌數已遠遠低於標準值，順利通過檢查，空氣濾網等於扮演冷氣空調的口罩功能，就像民眾都需要合格口罩來防護身體。

黃瑞煒表示，為因應新冠肺炎疫情，發明團隊去年6月份就開發出這款空氣濾網，在濾網表面結合「奈米銀」塗料，藉此殺死細菌與病毒，並取得台灣專利証書，為了驗証對抗「冠狀病毒」功效，他們更將產品遠送至日本BOKEN實驗室通過抗H1N1驗証的ISO18184-2019，成為台灣第一家空氣濾網確效產品。濾網還取得美國、台灣SGS滅菌效能99.9%，可長時間、物理性消滅空氣中的細菌和病毒。經台灣SGS檢驗人體接觸安全、台灣職安衛認証透氣良好等實際科學應證。

疫情緊張，汽車空調也戴上口罩。（圖／業者提供）

業者指出，「冷氣空氣濾網」安裝簡單，一般家庭使用約可長達6個月，醫院使用約3個月，而空氣品質較差的工廠、廚房等場所約1至1.5個月就要更換，否則濾網表層積累太多灰塵，就會降低殺菌效果。

(中時新聞網)