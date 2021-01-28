因近日醫院群聚感染擴大，疫情急速升溫，指揮中心於24日宣布居家隔離人數近5000人，新北市接獲通知30人、台北市也有40多人，各縣市政府第一時間即刻停止探病、課輔、加強社區消毒、宣導民眾戴口罩等工作，希望讓這波疫情有所控制。

疫情期間，建議可大量使用於隨身消毒、環境和居家清潔、衣物或食器清洗等，安全防疫零死角。(圖/台北水神事業部提供)

新冠肺炎爆發至今逾一年，目前全球累計已超過9,200萬人確診，許多國家開始出現變異病毒，和國際間仍嚴峻的疫情重災區相比，台灣真的安全很多。除了有專業且無畏的醫療人員守護前線，充足的防疫物資補足缺口，還有全民的同理心一起齊心抗疫，才有我們現在的“歲月靜好”。

加水站加水請攜帶水神專用桶（如圖中藍色桶子）(圖/台北水神事業部提供)

水神團隊始終秉持「保護別人，就是保護自己」的互助精神，隨時協助全民防疫度過難關。為了讓民眾能更快速、更便利取得抗菌液，水神在全台設有近百家抗菌液補充站據點，民眾可以帶著水神專用桶到補充站加水，一公升只收取20元，防疫期間，可大量使用於隨身消毒、環境和居家清潔、衣物或食器清洗等，安全防疫零死角。

2020年6月日本北海道大學研究報告指出「微酸性電解次氯酸水」能有效對抗新冠病毒，使其不活化。水神全系列產品成分皆為「微酸性電解次氯酸水」，而且都獲得SNQ國家品質認證，並通過人體敏感肌膚測試報告，證實完全不刺激，更是全台唯一取得人體肌膚測試報告的抗菌液，完全不含鈉，環保無殘留，孕婦孩童都適用。國家保證，國際把關的好品質解除民眾的安全疑慮，用起來更放心。

(中時新聞網)