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打呼可能威脅你的性命！無數學員親身見證，曾醫師的止鼾自療法確實有效！

資深耳鼻喉科醫師苦心鑽研的自療法──

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為什麼肥胖的人普遍都會打鼾？

為什麼身體健康的年輕人也會打鼾？

為什麼打鼾的人容易頻繁夜尿、睡眠品質差？

為什麼開刀不能一勞永逸的根治，還會再復發？

為什麼喝了酒之後，鼾聲會更大？

為什麼用過各種止鼾枕和止鼾頭套，還是不見改善？

【精彩書摘】

為什麼喝了酒之後，鼾聲會更大？為什麼用過各種止鼾枕和止鼾頭套，還是不見改善？打鼾是一種很常見的症狀，尤其在老年人更是常見。前台中榮總耳鼻喉科主治醫師曾鴻鉦在《從此不打呼》書中指出，傳統上很多人都認為打鼾不是什麼大問題，但是在最近二、三十年，隨著睡眠醫學的發展，發現很多打鼾的人，有著一種更嚴重、對身體健康有明顯威脅的問題，那就是睡眠呼吸中止症，同時也發展出很多治療打鼾／睡眠呼吸中止的方法，才讓一般人開始慢慢重視打鼾／睡眠呼吸中止的問題。以下是重點書摘：

現代醫學認為睡覺打鼾是起因於上呼吸道管腔狹窄，引發快速用力呼吸，而導致口咽部的軟組織（主要是懸壅垂及舌根）快速震動所發出的聲響。絕大部分睡覺時發出如雷鼾聲者， 都是張開嘴巴呼吸，這也是大家對於睡覺打鼾很普遍的印象， 只要您搜尋與睡覺打鼾相關的圖片， 都會看到打鼾者張開嘴巴，發出鼾聲。

睡眠呼吸中止則是當睡覺時，因為呼吸道塌陷、堵塞得相當嚴重，以致於空氣完全無法進出，而呈現呼吸中止的狀態，因為這個呼吸中止是發生在睡覺的時候，所以稱作睡眠呼吸中止。絕大部分的睡眠呼吸中止發生之前都會出現打鼾，因此睡眠呼吸中止也可說是比較嚴重的打鼾族群。

●臨床觀察發現有兩大現象

絕大部分鼾聲如雷及睡眠呼吸中止的人睡覺時，都可以觀察到下述兩個現象：

1張開嘴巴呼吸：如果枕邊人陪同打鼾患者一起來就診，我經常都會問他的枕邊人，打鼾者晚上睡覺時，嘴巴是張開或是閉起來？答案幾乎都是嘴巴張開睡覺。有些枕邊人還會說，她曾嚐試用手將老公的嘴巴閉起來，此時鼾聲會減小甚至消失，但是手一放開，嘴巴又張開打鼾。

2呼吸很用力：用力呼吸可說是鼾聲如雷的先決條件，如果呼吸很輕柔緩慢，很難發出如雷鼾聲。這就好像吹哨子一樣，如果要發出響亮的哨音，大家都知道要很快速用力的吹氣。睡覺打呼也是一樣，當發出如雷鼾聲時，您仔細觀察就會發現打鼾者是很用力快速的在呼吸。

另一個很有趣的現象，根據我在止鼾課程，以及平常門診對於鼾聲如雷者所作的隨機調查，發生率至少七成以上，那就是很多睡覺發出如雷鼾聲者，經常躺下去睡覺不到三分鐘，立刻發出如雷鼾聲。這就是為什麼很多打鼾者都不認為自己的睡眠品質不好，因為他們常說：「我很好入睡，一躺下去，不到三分鐘就睡著了。」

但是對於枕邊人而言，可就慘了，因為枕邊人尚未睡著，就聽到身旁鼾聲大作，而難以入眠。這也是為什麼很多打鼾者最後會被迫與另一半分房、分床睡覺的原因，因為另一半長期處於失眠的情形，進而影響其身心健康，同時也進一步影響到夫妻的感情。

(本文摘自《從此不打呼》/如何出版)

【作者簡介】

曾鴻鉦

陽明醫學院畢業後，於台中榮總接受耳鼻喉科專業訓練，1992年於台中市開設世鴻耳鼻喉科診所執業至今。2000年起追隨美國葛羅森醫師學習脈動式鼻腔溫鹽水療法，開啟了另一扇窗，也就是跳脫傳統症狀治療方式，改從基礎生理學角度來看問題，追查問題發生的根本原因。2010年起開始研究菩提格呼吸訓練，2013年於加拿大完成講師訓練後，回台灣推廣AirwayFit放鬆減量呼吸訓練，期望能讓眾多氣喘、打鼾、自律神經失調患者擺脫終身與藥物、機器為伍的歲月。

學經歷

陽明醫學院畢業

前台中榮總耳鼻喉科主治醫師

菩提格呼吸訓練講師

台中市世鴻耳鼻喉科診所

世鴻健康股份有限公司創辦人（AirwayFit呼吸訓練）

善維健康股份有限公司創辦人（Sanvic脈動式洗鼻器、洗耳器）

善維健康網：https://sanvic.com.tw

AirwayFit呼吸訓練：https://airwayfit.com.tw

《從此不打呼》/如何出版

世鴻耳鼻喉科診所：https:// entdoctor.com.tw

(中時新聞網)