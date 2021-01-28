資深耳鼻喉科醫師最誠懇的建言：

「我不治療打鼾，但會教你了解根本原因，只要不再打鼾，就沒有需要治療的問題了。」

本書以菩提格放鬆減量呼吸法為基礎，融合耳鼻喉科、牙科、胸腔科、精神科等呼吸生理學觀點，提出「自療秘笈＝閉嘴經鼻呼吸＋止鼾課程＋放鬆減量呼吸法」。這個方法能引領你用最簡單、最自然的方法徹底解決長年且難解的困擾，有效改善打鼾、鼻塞、口乾舌燥等呼吸問題，還能避免睡眠呼吸中止症，甚至還附帶自然瘦身、終結夜尿、提高睡眠品質等各種健康好處。

你可以根據自己的打呼輕重程度來循序加強利用這套自療法：

1.閉上嘴巴經鼻腔呼吸，可改善睡覺打呼5～6成

2.練習止鼾運動，讓舌頭能擺在正確休息位置，可改善睡覺打呼7～8成

3.練習放鬆減量呼吸，習慣輕柔呼吸後，可改善睡覺打呼9成以上

【精彩書摘】

打鼾／睡眠呼吸中止常見的臨床症狀有下列這些：

1擾人清夢的鼾聲：打鼾的人，通常都不知道自己睡覺會打鼾，也不知道鼾聲是否很大聲，甚至已經干擾到別人的睡眠，通常都是枕邊人先發現或是同一房間一起睡覺的人抱怨後，才知道自己會打鼾。

打鼾者通常不會感受到鼾聲的困擾，因為鼾聲都是發生在打鼾者睡著後，所以很多打鼾者的枕邊人剛開始在抱怨時，打鼾者通常都會否認，因為他們自己根本就沒聽到鼾聲或感受到鼾聲帶來的困擾。很多打鼾者都是在另一半持續抱怨，甚至要求分房睡覺時，才會開始正視這個問題。

有些人則是因為與同事、朋友住在同一間旅館，或者學生住在同一間宿舍，被同事、朋友、同學等抱怨，才知道並正視睡覺打鼾的問題。所以在睡覺時因為如雷鼾聲干擾到另一半、家人、朋友等而前來求診，是打鼾者尋求醫療專業協助最常見的原因。

2暫時停止呼吸：有些枕邊人會注意到，當鼾聲停止時，打鼾者雖然沒有發出如雷鼾聲，而且胸部、腹部似乎仍然在用力作呼吸的動作，用手一摸打鼾者的口鼻，卻嚇了一大跳，怎麼沒有呼吸了？而且停止呼吸的時間有時竟然長達一分鐘之久，才看到他重新恢復呼吸，但此時鼾聲又起。這個在睡眠時突然暫時停止呼吸的情形讓很多打鼾者的另一半緊張不已，深怕打鼾者會突然猝死，而要求打鼾者盡快尋求醫療協助。

3半夜醒來或早晨起床時，感覺口乾舌燥甚至喉嚨痛：在平日的門診，碰到患者主訴早上起床就感覺喉嚨痛，吃完早餐後感覺好些，到中午就比較不痛的話，很可能睡覺時也會有打呼的問題，因為這兩種症狀都是起因於晚上睡覺時張開嘴巴來呼吸。要預防這種半夜或清晨的喉嚨乾痛，最好的方法就是閉上嘴巴經鼻腔呼吸。您也可以在睡覺時試用「Sanvic 舒眠膠布」（詳細資料請參閱第4章第5節），第二天早上立刻揭曉謎題，如果是因為張嘴呼吸導致口乾舌燥，使用閉嘴膠布，這個口乾舌燥的症狀立即獲得改善。

4半夜起床上廁所：對於一位中、老年男性出現半夜要起床上廁所的現象時，您會想到是什麼原因呢？相信很多人的直接反應就是攝護腺肥大，建議去看看泌尿外科醫師作進一步的檢查與治療。其實半夜起床上廁所與睡眠品質有很大的關聯，這也說明為何女性沒有攝護腺的構造，但是很多年長女性半夜也會起床上廁所。

因為睡覺打鼾前來求診的患者，我也注意到很多年輕男性晚上睡覺時也有夜尿的現象，這些30歲左右的年輕男性理論上應該也還沒有攝護腺肥大的問題，為什麼也會有夜尿的困擾呢？我們人體的尿液是血液在腎臟過濾轉化而成，目前的醫學研究發現，當睡眠品質不好時，尿液在腎臟的生成速度會增加，也因此睡覺打鼾或睡眠呼吸中止者容易發生夜尿的情形，而當睡眠品質改善後，夜尿也會隨之改善。

5早晨起床後感覺頭痛、頭暈：有一位中年男性，在參加我的止鼾課程大約兩個月後，跟我分享他的心得時，很興奮地感謝我說，他除了晚上睡覺不再打呼外，還有一個意外收穫，那就是困擾他多年的頭痛竟然不藥而癒。

他原本每天早上起床後都會感覺頭痛，看過很多醫師都查不出原因，只能靠止痛藥來緩解，上完止鼾課後，每天按照我所教的方法練習，持續兩個月後早上起床都沒再感覺頭痛，也不需要吃止痛藥。的確，因為打鼾或者睡眠呼吸中止造成睡眠品質不佳，有些人在早上剛起床時會感覺頭痛或者頭暈，如果睡覺打鼾改善，晨起的頭痛就會跟著改善。

6白天精神不濟、頭暈、容易打瞌睡：如果您坐著看書報雜誌或者開車時，容易有打瞌睡的現象，一定要先注意睡眠的問題，如果睡眠的時間足夠7到8小時，那就更要注意是否有嚴重打鼾、睡眠呼吸中止的問題。睡眠時有睡眠呼吸中止的現象時，很難進入深層的睡眠而嚴重影響睡眠品質，因此即使睡眠時間足夠，白天仍然容易有打瞌睡的現象。如果在開車或者操作精密儀器時打瞌睡，即使時間很短都可能發生意外，導致嚴重車禍或者手指被機器截斷等事故，難怪有研究指出，睡眠呼吸中止的人開車比酒駕更危險。

7中風：根據研究統計，嚴重打鼾／睡眠呼吸中止者發生中風或心肌梗塞的機率是常人的3到5倍。我們如果從呼吸生理的角度來看，因為晚上睡覺時張大嘴巴呼吸，再加上晚上頻頻起床夜尿，兩者相加一個晚上可能會較正常人多消耗掉600cc到1000cc的水分，這些水分是從哪兒來的呢？

完全是從您的血液來的，因此血液會變得很濃稠，大家都很清楚，濃稠的血液正是發生中風、心肌梗塞最重要的因素。這也是為什麼醫療衛生單位一再呼籲大家早上起床後要趕快先喝一大杯的開水來緩解血液的濃稠度，以預防中風的發生，官方的說法是因為睡覺時長時間沒喝水導致血液變濃稠，其實真正的原因是張嘴呼吸及夜尿導致的水分消耗太多，如果睡覺時不會打鼾／睡眠呼吸中止，水分消耗很少，早上清醒時血液其實是不會很濃稠的。

(本文摘自《從此不打呼》/圓神出版)

【作者簡介】

曾鴻鉦

陽明醫學院畢業後，於台中榮總接受耳鼻喉科專業訓練，1992年於台中市開設世鴻耳鼻喉科診所執業至今。2000年起追隨美國葛羅森醫師學習脈動式鼻腔溫鹽水療法，開啟了另一扇窗，也就是跳脫傳統症狀治療方式，改從基礎生理學角度來看問題，追查問題發生的根本原因。2010年起開始研究菩提格呼吸訓練，2013年於加拿大完成講師訓練後，回台灣推廣AirwayFit放鬆減量呼吸訓練，期望能讓眾多氣喘、打鼾、自律神經失調患者擺脫終身與藥物、機器為伍的歲月。

學經歷

陽明醫學院畢業

前台中榮總耳鼻喉科主治醫師

菩提格呼吸訓練講師

台中市世鴻耳鼻喉科診所

世鴻健康股份有限公司創辦人（AirwayFit呼吸訓練）

善維健康股份有限公司創辦人（Sanvic脈動式洗鼻器、洗耳器）

善維健康網：https://sanvic.com.tw

AirwayFit呼吸訓練：https://airwayfit.com.tw

世鴻耳鼻喉科診所：https:// entdoctor.com.tw

《從此不打呼》/圓神出版

(中時新聞網)