【回憶殺】蔣家第四代蔣友柏遺傳俄國血統，長得又高又帥，加上好丈夫、好爸爸的形象，一度是台灣的話題人物。想不到他與林姮怡的15年婚姻觸礁，近日被拍到牽手美麗女助理，徹底對前妻死心，展開人生第二春。

蔣友柏出身政治世家，求學時與日盛金控千金關穎情牽7年，關穎曾在著作《上流感》未指名道姓地描述兩人在紐約念書，曾甜蜜牽手逛街、看劇和球賽等過往，蔣友柏為了討她歡心，特別在生日時請台灣五星級飯店主廚做了一整桌湘菜，可惜戀情在2002年回台告終。

蔣友柏後來交往模特兒倪雅倫2年，分手後在中泰賓館（現改為台北文華東方酒店）用餐時一見鍾情拍過偶像劇《薰衣草》的林姮怡，但林姮怡沒把多金的蔣友柏看在眼裡，一心只想在演藝圈大展拳腳，飛到新加坡受訓、練唱，蔣友柏沒因此打退堂鼓，越洋苦追佳人1年，細心照顧林姮怡的海外生活才打動芳心，未料蔣方智怡反對這段戀情，蔣友柏氣得離家出走，在補習班打工賺2萬塊薪水，展現堅定的決心，最終這段愛情開花結果，2003年兩人奉子成婚。

蔣友柏和關穎（右）分手後，娶了林姮怡。（圖／中時資料照）

當上爸爸和老公的蔣友柏，對家庭盡心盡力的照顧，每天早上6點起床送孩子們上學，8點上班、14點下班回家陪伴妻子，得到外號「蔣兩點」；蔣友柏曾在節目《康熙來了》分享夫妻相處模式，身為丈夫只要吵架一定先認錯，蔡康永聽完開玩笑：「沒關係結了（婚）可以離」，蔣友柏馬上反駁：「不可以離」，可看出他對這段婚姻有多執著。

不只如此，蔣友柏也在大陸節目《魯昱有約老友記》深情告白：「我這輩子就兩個女人，一個是我老婆，一個是我女兒。」更犀利的說：「我只有過一個女朋友，就是我老婆，之前全部都是大便。」雖然能看出眼裡只有林姮怡，但舊愛關穎、倪雅倫默默中箭，一度引發熱議。

蔣友柏和林姮怡的恩愛畫面成過往。（圖／中時資料照）

想不到這段童話婚姻漸漸走樣，結婚第6年時，蔣友柏曾在專訪中感嘆：「我開始覺得很累了，每天都是在工作、家庭兩點一線的跑，覺得生活很乏味。」傳言夫妻倆常為了日常瑣事爭吵，感情逐漸變淡，終於在2017年爆出分居消息，蔣友柏還被媒體拍到曖昧女助理莊涵雲，但莊涵雲矢口否認，僅說是老闆、下屬關係。2018年，蔣友柏對林姮怡提出離婚訴訟，2019年林姮怡反過來提告返還代墊扶養費，昔日恩愛夫妻正式撕破臉。

恢單的蔣友柏桃花跟著開，與女助理莊涵雲終於能大方談情說愛，最近被《CTWANT》拍到小倆口在街頭散步，莊涵雲直接抓蔣友柏的手插進男方口袋，並在他身上不安份的遊移、依偎著，最後一同回到住處，愛得火熱。據悉，莊涵雲今年40歲，外型亮麗、打扮清涼惹火，她畢業於雪梨大學，2013年開始在橙果公司上班，從業務一路爬到特助。

蔣友柏與莊涵雲始終維持十指緊扣，感情似乎很不錯。(圖／周刊王攝影組）

莊涵雲私下打扮性感。(圖／FB＠莊涵雲）

(中時新聞網)