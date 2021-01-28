直覺飲食法

許多人常常擔心，自己吃得太多、太少，或是吃得不對，會影響健康。然而，直覺飲食法卻要人傾聽身體的需求，餓了就吃，飽了就停，想吃甚麼就吃。

據《商業內幕》（Business Insider）網27日報導，美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）魏克斯納醫學中心（Wexner Medical Center）營養師荷莉（Erin Holley）說，這種飲食法就是靠直覺來引導飲食習慣。

直覺飲食法反對任何節食心態，反倒建議該多注意個人和不同食物間的關係。研究發現，直覺飲食是維持體重，展現較健康體態的好方法，甚至可能有助於改善血壓和膽固醇。荷莉指出，直覺飲食法有助於重新連結與生俱來的能力，不再受甚麼時候吃，吃甚麼和吃多少的限制。

事實上，這種飲食法最初是1995年時，營養學家翠寶兒（Evelyn Tribole）和蕾施（Elyse Resch）在合著的《直覺飲食》（Intuitive Eating）一書中所提出，如今這本書已印了4刷，並仍為其他營養學家所推薦。書中說，直覺飲食法有10大原則：

1. 擺脫節食心態：避免促進減重和節食文化的飲食。

2. 滿足飢餓感：傾聽身體的聲音，肚子真的餓了才吃。

3. 與食物和平共處：不要因為吃沒那麼健康的食物而感到罪惡。

4. 挑戰食物警察：別管那些說哪些食物好，或哪些食物壞的人，就算那聲音來自內心。

5. 發覺滿足要素：吃自己認為最好的東西，讓自己有滿足感。

6. 用心感受飽足：當你覺得舒服或飽了，就別再吃了。

7. 善待自己的情緒：以健康、溫和的方式去處理負面情緒，而不要情緒性地大吃大喝。

8. 尊重自己的身體：它是甚麼樣子，就是甚麼樣子。

9. 動起來—感受其中的差別：別再只把運動視為一種燃燒卡路里的方式，而要用心去體會動起來的感覺。

10.善待自己的健康—重視營養：選擇讓你感覺良好的食物。

(中時新聞網)