拜登上任後首份民調出爐，高達63%受訪者認可他至今的執政表現。

美國總統拜登20日就職後首2個民調結果出爐，數據顯示，美國民眾對他的執政滿意度高達56%、63%，比前總統川普過去4年來曾經獲得的支持度還要高，其中超過9成的民主黨人滿意他至今的執政表現，顯示拜登已經鞏固了自己在民主黨中的地位。

據雅虎新聞（Yahoo News）報導，民調機構「早晨諮詢」（Morning Consult）25日公布拜登上任後的首場民調，數據顯示56%的美國受訪者認可拜登至今的執政表現，34%不滿意。同一天，國會山莊報與哈瑞斯民意調查（The Hill-Harris）也公布首份民調，拜登執政滿意度為63%，不滿意度為37%。

值得注意的是，拜登首份民調結果數據比這2間民調機構過去4年來對川普進行的民調結果都還要高，以「早晨諮詢」做的民調為例，川普獲得最多支持的時期落在2017年3月，當時他的滿意度為52%；川普在國會山莊報與哈瑞斯民意調查中獲得最高滿意度的時期是2020年4月，滿意度為52%。

拜登20日就任美國總統後的首份民調出爐，9成以上民主黨受訪者認可他的表現。

另外，民調數據也顯示，拜登上台後大量簽署行政命令、推翻川普舊令，有助於他鞏固在民主黨人間的地位，「早晨諮詢」的數據顯示，高達91%的民主黨人認可他至今的執政表現，只有4%民主黨人不認可。相較之下，川普就任之初的民調顯示，當時有83%的共和黨人認可他的執政表現。

拜登在獨立選民間的表現也比川普好，「早晨諮詢」的民調顯示，49%獨立選民認可他的執政表現，比川普4年前的數據多出8個百分點。

不過這只是拜登上任之初的民調快照，他本人也承認，新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻還在前頭，除了死亡人數可能在2月突破50萬人，美國經濟目前仍處在嚴重損害狀態，儘管拜登已經下令要解決疫情，但礙於更為分裂的國會狀態，他預計實施的刺激方案尚未幫助到美國民眾。

(中時新聞網)