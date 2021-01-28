當進入一個新的月份，每個人都祈禱自己可以好運相伴，諸事稱心如意。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖在1月過得不太好，但2月3日立春節氣後非常順利，喜事不斷，時來運轉，完全擺脫1月的霉運，運勢一帆風順。

▍1.生肖龍

1月屬龍人發展不太順利，容易發生意外。2月3日立春節氣後，將步入「食神制殺」之吉運，貴人助力，工作如魚得水，事業運非常的旺盛。好運氣攔也攔不住，工作順心，生活滿意。

▍2.生肖狗

屬狗人1月容易破財，有刑克。2月3日立春節氣後，將步入「三合貴人」、「食神制殺」之吉運，工作上稱心如意，得心應手，有加薪機會，存款不斷上漲。財運上有貴人指路，輕鬆獲取大筆錢財，富貴有餘。

▍3.生肖羊

屬羊人1月感情道路崎嶇不平，已婚者家庭爭執多。2月立春節氣後，有「天喜」桃花入命，單身者容易遇到夢中情人，表白成功，一同墜入愛河。有伴侶者與另一半花前月下，重溫往日浪漫。喜事連連，甜蜜的日子令人羨慕。

▍4.生肖馬

屬馬人2月立春節氣後，將步入「三合貴人」吉運，會有貴人臨門，幫助屬馬人在發財道路上順利向前，容易發現致富的良機，大賺一筆。每天無憂無慮，遠離小人和霉運，身體健康、心情好，運勢一帆風順。

▍5.生肖豬

屬豬人2月立春節氣後，將步入「六合貴人」之吉運，貴人多多，工作和生活都非常好。事業運穩步上升，能獲得上司的表揚。有貴人相助，升職加薪有望。財運特別好，手中錢財較寬裕，想買什麼就買什麼，當之無愧的有錢人。

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(中時新聞網)