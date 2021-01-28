24歲大陸正妹網紅迅猛龍特蕾莎擁有一張號稱沒加工的精緻美顏與嬌滴滴的嗓音，近日突然在陸網爆紅，至今社群網站吸引超過68萬粉絲追隨，還被封為「廈門林志玲」。然而迅猛龍特蕾莎繼上回與網紅章魚妹玩遊戲輸了，大方在眾人面前秀出完全沒有修圖的真實美顏，引發熱議，這回又因為被章魚妹逼著在直播中卸妝秀素顏，忍不住委屈落淚，令人心疼

原來章魚妹上回繼成功讓迅猛龍特蕾莎關掉美顏濾鏡後，這回又有新點子，她先在微博放話：「老鐵 今天化妝了 晚上屠龍！」果然今晚與迅猛龍特蕾莎直播時，就瘋狂要對方卸妝再關美顏。

迅猛龍特蕾莎被網友罵哭。（取自微博）

章魚妹故意模仿迅猛龍特蕾莎哭泣模樣。（取自微博）

根據觀看直播網友所述，迅猛龍特蕾莎面對章魚妹的要求，坦言自己靠化妝與美顏才好看，卸了妝很一般，因此拒絕，卻反被章魚妹粉絲一人一句酸言酸語攻擊，最終忍不住在直播淚崩，哭得梨花帶淚的模樣令人心疼。

迅猛龍特蕾莎先前與章魚妹玩遊戲輸了，大方秀出關了美顏濾鏡的真實模樣。（取自抖音）

想不到章魚妹並沒有因此放過迅猛龍特蕾莎，反而還在自己的直播中模仿對方哭泣的模樣，暗諷迅猛龍特蕾莎裝哭，令不少網友看了超傻眼，痛批「女人何苦為難女人」、「美女關美顏卸妝也比章魚妹好看」、「心疼迅猛龍了，關濾鏡也好看」。

(中時新聞網)