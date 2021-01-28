過年送禮旺季到，東港三寶之一的「油魚子」又出現供不應求的狀況，但業者苦嘆情況不同，疫情打亂市場，只能忍痛推掉訂單年收少賺近50萬。（謝佳潾攝）

過年送禮旺季到，東港三寶之一的「油魚子」又出現供不應求的狀況，但不同以往的訂單接滿、荷包賺飽，業者苦嘆疫情打亂市場，先空窗2個月後，近日才訂單暴增，而多數存貨早銷給餐廳無貨可供，只能忍痛推掉訂單年收少賺近50萬。

東港油魚子創始百年老店昌聖行（原東聖行）第3代老闆蔡炳昌指出，往年11月中旬至過年前，因應年節送禮，是油魚子與烏魚子的銷售旺季，年年都是訂單接不完、供不應求，而今年雖也是供不應求，但卻是因疫情亂了生活步調進而波及市場所致。

蔡炳昌說，顧客買油魚子或烏魚子幾乎都是出國送禮居多，而今年因疫情影響無法出國，有推估買氣可能不如以往，因此油魚子進貨少了4、500公斤，烏魚子也減少300台斤，不料去年11月至上周前，竟幾乎無訂單，情急之下只好將貨銷給餐廳，但沒想到出貨後「內銷市場大起」，訂單暴增約5成。

「好不容易等到訂單，卻無貨可供。」他無奈道，至今已推掉7比油魚子訂單，再加上烏魚子也碰到相同的問題，以1比油魚子可做40片、約可賣4萬推算，整體初估年收少賺近50萬，且不僅他如此，幾乎同業間都呈現這種供不應求的窘境。

他說，今年的銷量比往年約減少6、7成，而季節性的烏魚子還因供不應求1台斤漲1、200元，約1800至3000元不等，至於油魚子因全年都有，所以價錢不受影響，但不管是油魚子或烏魚子都因疫情打亂了市場，導致大家有訂單也賺不到錢。

(中時 )